“Prof, posso andare in bagno?”, Enrico Galiano e la storia vera di un insegnante sul palco del Lux

Il 27 ottobre andrà in scena presso il Teatro Lux lo spettacolo teatrale “Prof, posso andare in bagno? La scuola che fa ridere” di Enrico Galiano, insegnante di lettere nominato nella lista dei migliori cento professori d’Italia.

Enrico Galiano accompagnerà il pubblico in un viaggio speciale tra storie vissute in classe e vere e proprie lezioni di storia, letteratura e grammatica: per portare la scuola fuori da scuola, con l’idea che possa essere ancora un luogo di bellezza. Patrocinato dall’Amministrazione comunale, lo spettacolo inaugurerà l’attività della neonata Associazione di Promozione Sociale SPAZIO TEMPO, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell’ottica di contribuire alla crescita del benessere delle persone attraverso un’attività culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la formazione, per la creazione e la fruizione del patrimonio culturale e artistico.

L’incasso dello spettacolo verrà devoluto a Still I Rise, organizzazione internazionale indipendente nata per offrire istruzione, protezione e per assicurare dignità ai minori profughi e vulnerabili. L’Associazione Spazio Tempo nasce il 27 settembre 2022: la sede è in via Don Marelli, 4 nel centro del quartiere di Sacconago, dove si terranno la maggior parte delle attività dell’associazione. La presidente è Valentina Caccia, il vice presidente è Andrea DePaoli.