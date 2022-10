I progetti per le due nuove scuole a Gallarate e Somma superano la prima verifica al Ministero

I progetti per le due scuole nuove che saranno costruite in provincia di Varese hanno superato la prima fase di verifica. Sia la primaria Rodari di Somma Lombardo sia la secondaria Gerolamo Cardano che sorgerà a Madonna in Campana a Gallarate hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione incaricata dal Ministero di vagliare i progetti.

Ora le due proposte verranno sottoposte a un secondo parere che verrà reso pubblico il 16 dicembre. Tra il 10 e il 21 ottobre i progettisti hanno la possibilità di rispondere a eventuali richieste di chiarimenti mentre fino a metà novembre possono inviare elaborati tecnici aggiuntivi.

I due edifici, che saranno innovativi e sostenibili, saranno realizzati entro il 2026 e finanziati con 5,2 milioni di euro per la Cardano e 5,3 milioni per la Rodari.