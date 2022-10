“Promessa mantenuta”: a Luino parte il servizio di car sharing E-VAI, arriva un’auto elettrica

Inaugurato questa mattina a Luino il servizio di car sharing E-VAI, un innovativo modello che prevede l’utilizzo condiviso di un veicolo elettrico di ultima generazione tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza.

«Una piccola iniziativa: un grande passo» commenta a caldo la consigliera Valeria Squittieri, che continua: «Ho inseguito, sin dall’inizio del mandato da consigliere comunale con incarico alla mobilità e trasporti, la possibilità di aprire un punto E-VAI affinché questo fosse un segnale della direzione intrapresa da questa amministrazione, e specificando che E-Vai si contestualizza, va a braccetto e contribuisce, in parte, al completamento del progetto più ampio di Smartborder. L’iniziativa di portare il sistema di car- sharing elettrico E-VAI – aggiunge ancora la consigliera luinese – rappresenta un anello importante nell’universo della mobilità sostenibile della Città di Luino, sia per un discorso di tipo eco-friendly, sia perchè E-VAI può essere un servizio integrato con il servizio ferroviario e un servizio di mobilità urbana. Riteniamo, infatti, che questa opportunità porti con sé molteplici vantaggi, in un contesto territoriale che in alcune fasce vede la carenza di servizi pubblici, agevolando gli spostamenti in città e in tutta la Lombardia, incentivando e creando maggiori opportunità per il turismo e il suo sviluppo».

Da oggi – sabato 8 ottobre – un’automobile elettrica di ultima generazione sarà a disposizione per le attività lavorative dei dipendenti negli orari di apertura degli uffici comunali luinesi ma potrà essere noleggiata anche dalla cittadinanza come servizio di car sharing negli orari serali e nel fine settimana. I cittadini, dopo essersi registrati gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile, potranno richiedere l’auto prenotando tramite la stessa app, il sito web o il numero verde 800.77.44.55. Attraverso questi canali sarà possibile ottenere tutte le informazioni sulle tariffe e le modalità di utilizzo. Ritiro e riconsegna, inoltre, avverranno presso la postazione di via Crivelli 1 con colonnina di ricarica easycharge.

Un’iniziativa – nata grazie alla collaborazione tra la società del Gruppo FNM e il Comune – che legge il turismo in modo nuovo, come motore centrale dell’economia verde, blu e digitale della città. Un nuovo modello che permetterà ai turisti di raggiungere in modo più semplice e sostenibile la cittadina lacustre. Questo perchè il nuovo E-VAI point di Luino, essendo inserito nel circuito regionale, permetterà agli utenti di utilizzare, oltre all’auto presente sul territorio, i veicoli del servizio E-VAI che coprono una rete di oltre 300 E-VAI Point situati in luoghi strategici – 3 aeroporti, 45 stazioni ferroviarie, piazze, ospedali, università – di 111 comuni lombardi.

«Grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale abbiamo portato a Luino un servizio in grado di ampliare l’offerta di mobilità condivisa, nel pieno rispetto dell’ambiente, per lo sviluppo della comunità locale – commenta Luca Pascucci, direttore generale di E-VAI – Il carsharing elettrico, inoltre, si sposa perfettamente con le politiche a sostegno del turismo sostenibile e di prossimità e offre una preziosa risorsa per i turisti che partendo da Luino desiderano scoprire tutte le bellezze del Verbano».

Non solo, l’Amministrazione luinese così raggiungerà anche l’obiettivo di razionalizzare il proprio parco auto, potendo contare, all’occorrenza, sull’utilizzo di una vettura elettrica ad integrazione della propria flotta, abbattendo costi e impatto ambientale dei mezzi. I cittadini invece potranno usufruire del servizio di car sharing in territori normalmente non raggiunti da altri operatori del settore, con la comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di mobilità, senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo.

«L’arrivo del servizio E-VAI, nel Comune di Luino, rappresenta un tassello importante per la mia amministrazione che ha puntato, sin dalla campagna elettorale, sulla sfida di dotare la Città di Luino di un servizio di car-sharing, il quale si colloca in un progetto più ampio – conclude il primo cittadino Enrico Bianchi – perfettamente integrato nelle linee guida del nostro Piano Strategico della mobilità sostenibile (PSMS). Oggi con E-VAI nasce una diversa opportunità, sia per il personale del Comune che potrà effettuare spostamenti, per motivi di servizio, in modalità green, sia per tutti quei cittadini che potranno noleggiarla e spostarsi liberamente in tutta la Lombardia a impatto zero. Il noleggio dell’automobile elettrica E-Vai, da parte del comune di Luino, è soltanto l’inizio di un percorso in divenire; rafforza ed evidenzia la direzione che abbiamo intrapreso sin dal nostro insediamento, sollecitando quell’ auspicabile cambio di abitudini che pone al centro l’attenzione per l’ ambiente al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e offrendo loro un servizio comodo per gli spostamenti anche verso aeroporti e stazioni lombarde. Sono soddisfatto per questo traguardo, anzi soddisfatto per questo inizio».