Prorogata la mostra di Carla Pugliano alla location Camponovo

Sabato 8 e domenica 9 ottobre sono gli ultimi giorni per poter vedere dal vivo le opere di Carla Pugliano e per poter dialogare direttamente con l’autrice.

In considerazione della grande affluenza di visitatori, è stata infatti prorogata la mostra personale “Ossimori dell’anima”, aperta dal 3 settembre, della pittrice varesina.

L’evento ha visto la prestigiosa presenza del critico e storico dell’Arte Daniele Radini Tedeschi, curatore della Biennale di Venezia, giunto da Roma per l’occasione, e del professor Rolando Bellini Docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera, già ispettore per il Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

L’artista emergente, che ha già al suo attivo lusinghieri consensi della critica locale e nazionale e dei collezionisti, propone una serie di ritratti a olio di grande forza espressiva sospesi tra surrealismo e iperrealismo, in cui abbondano i riferimenti al Mito e alla classicità, già apprezzati dal professor Vittorio Sgarbi che ha presentato a Roma la sua prima personale nel 2021.

Apertura dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 19. Presso Location Camponovo, in via dell’Assunzione 17 a Santa Maria del Monte – Sacro Monte Varese

Dice di lei Daniele Radini Tedeschi in un’intervista: “ …Venendo di persona ho avuto modo di constatare ancora di più, proprio con gli occhi, una qualità molto alta degli incarnati attraverso le varie velature, i mezzi toni che escono fuori, un’epidermide trattata con una maestria davvero notevole, e questa è una cosa importante perché l’incarnato è la parte del quadro che rappresenta la tradizione e quindi rappresenta un realismo, però poi c’è il soggetto che spesso deriva da tematiche mitologiche o da forme ideali e visioni dell’artista e questo si collega ad una matrice più surreale, intorno vediamo degli sfondi che hanno un carattere a volte astratto e quindi queste tre istanze che si uniscono portano poi la pittrice ad essere molto originale. Tra l’altro il carattere femminile della sua produzione è notevole, sono opere che vengono capite molto prima dalle donne e poi dagli uomini perché rappresentano una fragilità che oggi si riscontra soprattutto nel genere femminile che ha una sensibilità maggiore … il dolore della solitudine e del vivere oggi in un mondo così complesso la condizione di donna viene espresso dalla pittrice attraverso un linguaggio magistrale… L’arte di Carla non è un’arte autoreferenziale ma è un’arte rivolta a tutti, rivolta alle persone, non a caso i giovani riescono a trovare qualcosa di innato di non insegnato nelle sue opere… Le auguro una carriera brillante, secondo me, con piccoli accorgimenti, potrebbe sostituire tranquillamente i Paladini del realismo che ci sono oggi e che sono degli Artisti un pochino troppo attenti al perfezionismo e al virtuosismo, noi dobbiamo evitare il virtuosismo quando si tratta di realismo e quindi va bene la perfezione della maestria, della Tecnica pittorica, però ci deve essere dietro un bel messaggio e questo messaggio di Pugliano dedicato alle donne, così incisivo e pregnante per i nostri tempi, la rende una protagonista importante della contemporaneità…”