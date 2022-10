Prosegue la manutenzione della funicolare del Sacro Monte: la Regione si appresta a stanziare 1,5 milioni di euro

C’è un nuovo capitolo lungo il percorso di ripristino dell’impianto della funicolare di Varese, fermo dal 4 dicembre dello scorso anno 2021. Domani, lunedì 2 ottobre, è previsto il passaggio in Giunta di Regione Lombardia della delibera che prevede lo stanziamento di 1.497.755 euro per finanziare l’opera di riqualificazione.

Si tratta dei lavori necessari alla rimessa in sesto dell’impianto, in particolare legati alle manutenzioni propedeutiche ad affrontare la revisione ventennale che sono stati avviati da tempo da AVT, la società pubblica del Comune di Varese che gestisce l’impianto e che sta seguendo in questo momento l’evolversi della situazione tecnica e burocratica.

Lo studio dell’intervento è partito la scorsa primavera e i lavori sono iniziati poco dopo. Lo scorso giugno le due storiche cabine della funicolare erano state rimosse con un intervento piuttosto spettacolare e portate in officina per essere revisionate completamente.

L’ex presidente del Cda di AVT Franco Taddei, interpellato da Varesenews, aveva avvertito su tempi di ripristino che facevano ipotizzare la riapertura dell’impianto nel 2023, il sindaco di Varese Galimberti era successivamente intervenuto per precisare che sarebbe potuto accadere anche prima.

I lavori di rimozione delle cabine



La polemica del consigliere Cosentino

A dare notizia dell’imminente passaggio in Giunta è il consigliere regionale di Lombardia Ideale Giacomo Cosentino con tono polemico nei confronti del comune di Varese: “Con questo intervento – dice Cosentino – la Regione, guidata dal Presidente Fontana, compie un atto forte e decisamente significativo, sopperendo anche alle mancanze altrui, assumendosi l’onere di risolvere situazioni ben oltre i propri doveri ufficiali. È bene ricordare, infatti, che la funicolare è di proprietà del Comune di Varese che in questi mesi ha fatto ben poco”.