Quasi 700 di corsa tra i Sette Campanili intorno a Cavaria, vincono Pisani e Curti

Nonostante il tempo un po’ incerto, è stata una bella festa: è il gran ritorno della “Sette Campanili”, la più storica corsa campestre della provincia. Si è tornati a correre dopo due edizioni saltate per emergenza Covid.

«Dopo due anni di stop abbiamo avuto 651 iscritti, lontani dall’edizione 2019 con 1300 partecipanti ma sicuramente superiore alle nostre attuali aspettative» spiega Renato Bordoni, uno degli organizzatori.

Si correva su un percorso di 15,5 km, parzialmente rinnovato ma con la conferma dai passaggi che da un secolo caratterizzano la gara, vale a dire le due storiche scalinate (a Orago e Santo Stefano) e i sette campanili che danno il nome alla competizione, quelli di Cavaria, Premezzo, Oggiona, Santo Stefano, Jerago, Orago e Cajello.

Tra gli uomini ha vinto Federico Pisani, del Team Attivasalute Asd: un risultato – nel suo piccolo – storico, perché è il primo residente a Cavaria a vincere la corsa che ha come base, appunto, Cavaria.

Pisani ha completato il percorso in 55 minuti e 27 secondi, anticipando di due minuti Nicolò Borona dell’Amatori Atletica Casorate Sempione (57’27”). Appena dietro Borona c’è il terzo classificato, Giuseppe Lucia in 57’27”.

Tra le donne vince Cecilia Curti del Cus Insubria, che ha chiuso in 1 ora 6 minuti e 15 secondi: una riconferma, visto che Curti è alla terza vittoria di fila a Cavaria. Segue Benedetta Broggi di Raschaini Triathlon (01:07:08) e Barbara Gloria Benatti dell’Atletica Marnate (1:07:54).



I vincitori sono stati premiati da Renato Bordoni, dal sindaco di Cavaria con Premezzo Franco Zeni e dalla vicepresidente del consiglio regionale Francesca Brianza.

