Quattro indagini misteriose da portare a termine ad Halloween nel Parco del Lura

Dal 28 al 31 ottobre un evento ogni sera in quattro diversi luoghi della Valle del torrente Lura per sfidare la paura e giocare a indagare sul misterioso rapimento di un antiquario

Il weekend di Halloween è ricco di mistero nella Valle del Torrente Lura, dove bambini e ragazzi dai 10 anni in su sono chiamati ad affrontare le proprie paure per risolvere l’enigma di un del misterioso rapimento di un ricco antiquario nei boschi della Valle del Torrente Lura.

Un grande mistero e due ore di gioco in natura per risolvere il caso in quattro diversi appuntamenti, tutti nel lungo weekend di Halloween, a partire da altrettanti punti di accesso all’area protetta.

L’attività è rivolta a bambini e ragazzi dai 10 anni in su e alle loro famiglie che per vincere dovranno cimentarsi in un mix tra indagini poliziesche e ricerche storiche, muovendosi tra diversi scenari nel territorio cittadino.

Di seguito le date per risolvere “Un misterioso rapimento” nella Valle del Torrente Lura

Venerdì 28 ottobre, Saronno

ritrovo in via Don Volpi (ingresso Parco del Lura)

Sabato 29 ottobre, Lomazzo

ritrovo alle 20.30 presso il Centro della Biodiversità

Domenica 30 ottobre a Caslino al Piano

ritrovo alle 20.30 presso il Laghetto Pasquè, in Via Bellenueve

Lunedì 31 ottobre a Olgiate Comasco

ritrovo alle 20.30 in via Fratelli Recchi

COME PARTECIPARE

Iscrizioni sulla piattaforma koinewelfare.it

Per maggiori informazioni scrivere a prenotazioni@koinecoopsociale.it

Costo: € 10 a partecipante.

In caso di maltempo gli eventi saranno annullati e la quota rimborsata.

I partecipanti dovranno portare con sé fogli e matite, una torcia e indossare abbigliamento comodo.

I minori dovranno essere accompagnati.

Per bambini a partire dai 10 anni.