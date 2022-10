Quattro milioni dal Pnrr per trasformare l’ex cartiera di Besozzo

L’amministrazione di Besozzo ha approvato lunedì 10 ottobre l’accordo di finanziamento grazie al quale il Comune riceverà quattro milioni di euro dai fondi per il Pnrr con cui recuperare l’area dell’ex cartiera. L’edificio ormai in disuso verrà trasformato in un grande centro sportivo, con strutture per attività al chiuso, ma soprattutto tanti spazi verdi all’aperto.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Federazione Paralimpica di Calcio Balilla e il suo presidente Francesco Bonanno. Oltre ai fondi stanziati dal Consiglio dei Ministri, il progetto potrà contare anche su 900 mila euro provenienti dai bandi di Regione Lombardia che il Comune di Besozzo si è aggiudicato. La fine dei lavori è prevista per il 2026.

«È un risultato importante – commenta il sindaco di Besozzo Gianluca Coghetto – per il paese e tutti i cittadini. Questi fondi ci permetteranno di compiere una grande trasformazione dell’area cartiera e per questo un grazie va soprattutto al personale amministrativo che ci ha assistito nella stesura dei documenti necessari».