Quattrocento nuovi laureati in festa ai Giardini Estensi di Varese per il graduation day

Tanta emozione sia tra gli studenti sul palco, quanto per tutti i loro cari in mezzo al pubblico. Venerdì 21 ottobre ai Giardini Estensi di Varese si è celebrato il graduation day. All’evento organizzato dal Cus Insubria insieme all’associazione Alumni hanno partecipato 418 giovani che si sono laureati all’Università dell’Insubria dal 2020 al 2022. A guidare l’intera cerimonia è stato Max Laudadio, inviato di Striscia la notizia, che insieme ai vertici di ogni dipartimento dell’ateneo ha invitato uno a uno tutti i nuovi dottori sul palco per la premiazione. (Il racconto dell’evento in diretta)

«Oggi – ha scritto il rettore Angelo Tagliabue, assente per motivi di salute – festeggiamo i nostri laureati. Abbiamo proclamato oltre 34 mila dottori. Lavoriamo per offrire a ognuno di loro un bagaglio di conoscenze non solo per la loro vita professionale».

Al graduation day hanno partecipato anche i rappresentanti della amministrazioni di Varese e Como: le due anime dell’Università dell’Insubria. «Un onore e un piacere ospitare questa festa – ha commentato il primo cittadino di Varese Davide Galimberti -. I numeri sono straordinari. 30 mila laureati vogliono dire che la nostra università si sta affermando a livello internazionale ed è un pregio anche per il territorio, che anni fa ha creduto in questo progetto».

Max Laudadio ha intervistato tre dei tanti neo laureati: Francesca Cisotto, laureata magistrale in Scienze della comunicazione che lavora a Confindustria Varese; Giulia Mignemi, campionessa di canottaggio laureata in Ingegneria; Pietro Monti-Guarnieri, laureato in Fisica di Como. È intervenuta anche Roberta Grasselli, presidente dell’associazione Alumni Insubria.

«Sono onorata di essere qui – ha poi aggiunto Nicoletta Roberto, vicesindaco di Como -. Sono giovane, ma lo sono anche tanti altri membri della nostra lista. Il messaggio che vogliamo dare ai giovani laureati è quella di credere in loro stessi. Abbiamo bisogno di voi per essere lungimiranti e guardare al futuro».

Momento centrale della giornata è stato il lancio del tocco: il tradizionale copricapo quadrato e di colore nero reso celebre in tutto il mondo da un’infinità di pellicole statunitensi. Poco dopo, a chiusura dell’evento, è salito sul palco anche il comico Max Angioni.

Il graduation day è stato però anche un momento di solidarietà. Per ogni neo laureato che ha partecipato all’iniziativa, l’Università dell’Insubria donerà dieci euro alla Piccola Casa Federico Ozanam, realtà che si prende cura dei senzatetto del Comasco. «Un grazie – ha commentato il presidente Enrico Fossati – all’Università dell’Insubria per aver deciso di sostenere il nostro progetto. Il mio messaggio ai giovani è quello di non dimenticarci mai chi accanto a noi ha bisogno».