Quercia secolare s’abbatte sulla strada a Casorate Sempione, black out elettrico

Tanti piccoli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Varese per rami abbattuti sulle strade, a causa del maltempo di queste ore. Nulla di davvero significativo tranne nel caso accaduto a Casorate Sempione dove una quercia secolare è caduta sulla strada, in via San Giorgio, questa mattina attorno alle 11.30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a segare il grosso tronco dell’albero che precipitando è caduto sulla linea elettrica causando un black out.

La strada è tornata libera ma alle 19.15 più di cento famiglie erano ancora senza luce.

“Sono appena rientrato dalla via San Giorgio dove, lo schiantamento di una quercia secolare, ha creato un bel disastro – scrive Dimitri Cassani, sindaco di Casorate Sempione – .

Tutta la via è senza corrente dalla tarda mattinata, la viabilità è stata ripristinata anche se stiamo lavorando per mettere in sicurezza il tratto di strada coinvolto, data la presenza di una parte della pianta che fuoriesce e della ramaglia e tronchi ancora presenti.

Io ho solo cercato di coordinate le operazioni di messa in sicurezza, un immenso ringraziamento va ai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti per liberare la sede stradale, alla nostra Protezione Civile, ancora presente sul posto, che sta operando per garantire la sicurezza notturna al transito di veicoli.

Un grazie anche alle squadre dell’ENEL che da stamattina stanno lavorando e che, a breve, ridaranno corrente alle utenze.

Se transitate da quella strada, fate comunque attenzione!”