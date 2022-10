Quindici giovani ambrosiani ordinati diaconi in Duomo

Sabato 1 ottobre nel duomo di Milano sono stati ordinati diaconi da monsignor Mario Delpini quindici giovani ambrosiani che diventeranno presbiteri il 10 giugno del prossimo anno. Insieme a loro sono stati ordinati diaconi quattordici candidati del Pime e uno originario del Bangladesh.

Il motto scelto dai candidati al presbiterato è: “Pace in terra agli uomini che Egli ama”. Il canto è stato composto dal maestro Roberto Bacchini di Vergiate. Nell’omelia l’arcivescovo Delpini ha voluto evidenziare il motto scelto dagli ordinandi: «Oggi celebriamo il farsi avanti dei messaggeri di pace. Come si potranno riconoscere questi uomini? Gli angeli della pace si riconoscono perché si rivolgono a tutti gli uomini e le donne che abitano in ogni parte della terra, che abitano questa nostra Chiesa dalle genti, pertanto non possono chiudersi nella cerchia degli amici, dei connazionali, di quelli che parlano la stessa lingua e condividono la stessa cultura».

Tre degli ordinandi provengono dalla provincia di Varese: Matteo Garzonio della parrocchia di Sant’Eusebio Caiello di Gallarate, Jacopo Speroni della parrocchia SS. Pietro e Paolo di Abbiate Guazzone e Marco Zambon della parrocchia Santa Croce di Busto Arsizio.