Raccolta delle olive di Sant’Imerio a Varese: appello ai volontari per la domenica

È una tradizione tutta di Varese, quella dell’olio di Sant’Imerio.

Ora è il periodo della raccolta delle olive nel Parco degli ulivi a Bosto, dove volontari, studenti e studentesse delle scuole varesine sono già all’opera da ieri per raccogliere i frutti delle 120 piante.

Sabato mattina è partita la prima fase della raccolta: «Quest’anno si prospetta un’ottima annata, abbiamo già raccolto un quintale di olive e la previsione è di poter produrre circa 600 bottiglie d’olio, la cui vendita ci permetterà di dare sostegno a progetti benefici» spiega Lucio Mattaini, vicepresidente dell’associazione Olio di lago di S. Imerio. «Per far questo come sempre l’aiuto dei volontari è fondamentale».

Sabato mattina si sono uniti al lavoro dei volontari anche il sindaco Davide Galimberti, gli assessori Nicoletta San Martino, Roberto Molinari e la consigliera Maria Paola Cocchiere. L’olio prodotto verrà poi venduto a febbraio in occasione della tradizionale festa di Sant’Imerio: tutto il ricavato come sempre sarà destinato a progetti di solidarietà.

«Un’iniziativa di solidarietà che è anche una bellissima festa della terra e un’occasione di condivisione in uno scenario naturale unico, grazie alla posizione panoramica dell’uliveto varesino» spiega il sindaco Galimberti.

L’invito è quindi per domani domenica 30 ottobre: famiglie, volontari e chiunque voglia dare una mano alla raccolta può presentarsi dalle 9.00 alle 17.00 in via Monte Bernasco al Parco degli ulivi.