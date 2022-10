Raccolta differenziata, in centro a Varese potenziati i ritiri nel weekend per le utenze non domestiche

Dal 1 novembre entra in vigore il potenziamento dei ritiri della raccolta differenziata durante il weekend nella zona 14 b del centro città per le utenze non domestiche. Una modifica che fa seguito a diversi incontri che si sono tenuti tra amministrazione ed esercenti dell’area: vengono infatti aumentati i ritiri dell’umido, con l’aggiunta del ritiro domenicale, e del vetro, per il quale viene aggiunto un ulteriore ritiro il sabato.

«Si tratta di un percorso che l’assessorato ha avviato da subito attraverso il confronto diretto; in un dialogo cordiale commercianti ed esercenti hanno fatto presente le loro richieste e necessità e, dopo qualche incontro, siamo arrivati a concordare un potenziamento dei ritiri durante il weekend nella zona del centro dove sono presenti molte attività legate alla ristorazione – spiega l’assessora Nicoletta San Martino – Si tratta di una fase sperimentale che proseguirà per i mesi novembre e dicembre. Verso la fine di novembre convocheremo un’ulteriore riunione per verificare l’adeguatezza della soluzione proposta e avviata, che potrà poi essere messa a sistema a partire da gennaio».

Tutti i dettagli sono sul sito varesepulita.it.