FA.RE. formazione e valutazione: famiglie quasi pronte

Con il mese di settembre il progetto “FA.RE. – Famiglie in rete” è entrato nella parte finale e i tempi consentono di attivare ancora un percorso formativo per le famiglie interessate all’accoglienza.

Dopo i primi 4 corsi in gruppo (2 per il territorio di Cittiglio/Luino e 2 per il territorio del Piambello), 22 famiglie hanno scelto di procedere con la fase di conoscenza individuale con le operatrici del progetto, finalizzata a verificare le proprie capacità e predisposizioni rispetto all’affido o all’affiancamento familiare.

Tra queste, Fabiana e Luca che hanno accettato di farsi intervistare condividendo i pensieri e le emozioni di questi mesi.

Come siete venuti a conoscenza del progetto FA.RE.?

Tramite VareseNews abbiamo saputo del primo incontro di promozione a Villa Frua a Laveno. In quell’occasione non avevamo potuto partecipare in presenza, e abbiamo recuperato con il successivo incontro online.

Cosa vi ha convinto a partecipare al corso di formazione?

L’argomento ci interessava, è stato interessante approfondire le tematiche del mondo dell’affido che noi conoscevamo pochissimo. Siamo stati mossi dalla curiosità di capire le possibilità e le regole che stanno dietro ad un mondo che era a noi noto solo per il nome.

Cosa vi ha poi spinto ad intraprendere il percorso di valutazione?

Ci sentiamo disponibili a dare una mano, a fare qualcosa per qualcuno che ne ha bisogno… ne abbiamo la possibilità e quindi con la valutazione volevamo capire se ne avevamo anche la capacità.

Rispetto a come vi immaginavate l’affido, ad oggi è cambiato qualcosa?

Luca – Nel corso informativo con L’Aquilone ci è piaciuto il tipo di approccio di squadra, collaborativo: abbiamo avuto la sensazione di grande apertura verso le coppie.

Fabiana – Sono state approfondite entrambe le parti dell’affido, sia le difficoltà che le opportunità; ma ci è stato comunque dato un messaggio positivo… è una cosa che si può fare, le difficoltà sono superabili grazie alla rete di supporto data dalle operatrici e dalle altre famiglie. Insomma, la sensazione di essere guidati nel comportamento giusto verso il minore, giorno per giorno.

Quanti mesi sono passati nel frattempo?

E’ stato un percorso relativamente veloce: la prima serata informativa è stata a febbraio, il corso si è concluso in primavera ed in estate c’è stata la valutazione.

Che cosa vi aspetta adesso?

Luca – Stiamo aspettando la restituzione finale della valutazione, ma intanto stiamo iniziando a pensare a come prepararci nel periodo di attesa della prima proposta.

Fabiana – Mi sono fatta delle immagini di situazioni possibili che potrebbero esserci proposte, che età potrebbero avere i minori, da che situazioni familiari… Lavoriamo entrambi, soprattutto Luca è fuori casa tutto il giorno: il nostro desiderio è l’affido a tempo pieno perché ci permetterebbe di condividere maggiormente questa esperienza familiare insieme.

Avete qualcosa da suggerire alle famiglie che stanno pensando di iscriversi ad un nuovo corso?

Se una persona ha già in testa la domanda “che cos’è l’affido?” dovrebbe partecipare perché ti permette di entrare pian piano in una realtà che non è così immediata. E’ l’occasione per riflettere e capire il significato ed il valore che l’affido ha per la propria storia familiare. Per noi è stato emozionante.

Luca – E’ importante partecipare in modo attivo, per capire qual è la propria posizione e per dar modo a chi valuta di indirizzarti in modo giusto.

Fabiana – Le operatrici sono molto brave a coinvolgerti, ma anche a darti il tempo per prendere una decisione condivisa…

“Famiglie in rete” fa gli auguri a Fabiana e Luca per l’avventura che li attende e ricorda a tutte le famiglie o single che sono ancora in tempo per iscriversi al prossimo corso di formazione.

Calendario

MODULO INFORMATIVO ON LINE – dalle 19.00 alle 21.00

venerdì 4 novembre: “Tanti modi per accogliere… ma come funziona?

venerdì 11 novembre: “Il mondo dell’affido e dell’affiancamento familiare”

MODULO IN PRESENZA – dalle 19.00 alle 21.00 c/o Oratorio San Giovanni, via G. Gritti, INDUNO OLONA (VA)

venerdì 18 novembre: “I protagonisti in scena”

venerdì 25 novembre: “L’accoglienza…quasi in pratica”

Per iscrizioni e informazioni scrivere una mail, entro il 31 ottobre a fa.re@vallidelverbano.va.it

Contatti

Progetto Fa.Re Famiglie in Rete

Ufficio di Piano di Cittiglio c/o Comunità Montana Valli del Verbano, Piazza Marconi 1, Cuveglio (VA)

@: fa.re@vallidelverbano.va.it

Sito

Famiglie in Rete – DGR 2315 / 2019 – Sperimentazione interventi e servizi per la famiglia. Finanziamento di Regione Lombardia – Capofila del progetto ATS Insubria