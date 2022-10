Il nuovo record dell’ora è di Filippo Ganna, il corridore di Verbania ha percorso 56,792 metri

Il campione di Verbania, Filippo Ganna, ce l’ha fatta. Sulla pista di Grenchen (Svizzera) ha stabilito il nuovo record dell’ora coprendo la distanza di 56,792 metri, battendo il precedente primato fatto segnare da Dan Bingham di 55,548 chilometri. Il corridore piemontese ha spinto un rapporto disumano, il 65×14 che sviluppa 9,89 metri per pedalata con una bici denominata “balena” per la particolare forma che ricostruisce le scanalature del grande mammifero d’acqua. Battuto anche il record di Boardman del ’96 aveva raggiunto i 56,375 km anche se il suo record non era stato omologato dall’Uci per aver violato alcuni parametri. Il suo nome rimarrà scolpito nella storia dopo quelli di Fausto Coppi e Francesco Moser che a loro volta stabilirono il record.