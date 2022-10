Il regalo di Natale per Varese è l’apertura dell’autostrada

La notizia è stata data “en passant” durante la commissione attività produttive che parlava degli eventi natalizi, ma è di quelle che interessano migliaia di varesini e oltre: per Natale sia viale Borri che l’entrata dell’autostrada in fondo a via Magenta, sia lo svincolo da Milano verso viale Europa realizzato da Esselunga saranno aperti e percorribili.

A spiegarlo è stata l’assessore alle attività produttive nonchè vicesindaco Ivana Perusin, che ha spiegato ai membri della commissione che: «L’inizio di viale Borri per quell’epoca sarà libero dai cantieri, e i lavori dal lato autostrada inizieranno solo dopo le vacanze natalizie. Inoltre, la bretellina dell’Esselunga aprirà il 7 dicembre».

Una “parentesi” natalizia, visto che poi dopo le vacanze la bretellina da via Magenta a viale Europa sarà richiusa, ma il sufficiente per decongestionare gli acquisti natalizi. Una notizia che i commercianti hanno accolto con grande favore.