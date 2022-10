Da Regione Lombardia 690mila Euro per l’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla

Regione Lombardia continua a investire risorse sulla valorizzazione della mobilità lacuale lombarda. La programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea, per la messa in sicurezza e ammodernamento della portualità e delle infrastrutture di trasporto si aggiorna infatti con un nuovo corposo pacchetto di opere per complessivamente 6,7 milioni di euro.

Risorse che permetteranno l’apertura di 20 cantieri con avvio dei lavori nel 2022 e chiusura nel 2024. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

VALORIZZAZIONE STRATEGICA

«La manutenzione e valorizzazione del demanio lacuale – ha detto Terzi, assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile – è strategica per lo sviluppo e promozione delle vie navigabili lombarde. I nostri laghi continuano a esercitare interesse nel mondo e il modo migliore per ammirare questi bellissimi paesaggi è farlo viaggiando sull’acqua. Gli interventi sono frutto del continuo confronto con le autorità di bacino lacuale competenti e mirano a fornire risposte precise alle necessità dei cittadini. Per questi motivi continuiamo a investire risorse importanti in opere con ricadute positive sui territori».

GLI INTERVENTI

Sono previsti 5 interventi sul lago d’Iseo, 7 sul Garda, 3 sul Lario e 5 sul Ceresio. Le risorse, 6.754.732 euro, sono così ripartite sui territori: Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro 2.043.482 euro, Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro 2.380.000 euro, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori 1.641.250 euro e Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla 690.000 euro. Le opere permetteranno la riqualificazione di porti e pontili, la realizzazione e completamento passeggiate a lago, pontili e strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto.

A seguire gli interventi nel dettaglio.

AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO E GHIRLA

– Autorità di Bacino. Collegamenti in rete delle telecamere poste in siti strategici con posizionamento di due nuove postazioni di ripresa. Costo complessivo dell’intervento 32.000 euro, contributo regionale 16.000 euro.

– Porlezza (CO). Messa in sicurezza percorso esclusivo ciclopedonale panoramico in via Porto Letizia lungo la riva nord del lago Ceresio di collegamento con la frazione Cima. Formazione nuovo porticciolo. Lotto II. Costo complessivo dell’intervento 850.000 euro, contributo regionale 425.000 euro.

– Claino con Osteno (CO). Manutenzione straordinaria con ampliamento del pontile ‘Molo Malombra’. Costo complessivo dell’intervento 152.000 euro, contributo regionale 71.000 euro.

– Lavena Ponte Tresa (VA). Riqualificazione aree demaniali in località Chioso da destinare alla fruizione del lago Ceresio da parte di residenti e turisti. Costo complessivo dell’intervento 286.000 euro, contributo regionale 143.000 euro.

– Valsolda (CO). Manutenzione della riva demaniale in frazione S. Mamete. Costo complessivo dell’intervento 70.000 euro, contributo regionale 35.000 euro.