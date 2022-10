Regione Lombardia dà garanzie per i fondi destinati ai certificati medico sportivi per i minori

La Direzione Welfare di Regione Lombardia, in riferimento a quanto rappresentato da ‘Cerba Health Care Italia’, che ha chiesto di garantire le risorse per mantenere gratuito il certificato di idoneità sportiva agonistica, in una Nota, precisa che “‘Cerba’ avrebbe potuto aderire al bando pubblicato dall’ATS di Milano per l’erogazione delle prestazioni aggiuntive ma non lo ha fatto”.

“La rimodulazione del budget che, come riportato dalla stessa struttura privata, era già prevista – prosegue la Nota – verrà concretizzata entro la fine di quest’anno proprio per poter valutare più correttamente le prestazioni effettivamente erogate”.