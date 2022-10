Ricercato in Albania per omicidio e fabbricazione illegale di armi e munizioni, la Polizia lo arresta a Varese

Omicidio e fabbricazione illegale di armi da fuoco e munizioni. Sono queste le accuse che pendono sul capo di un cittadino albanese, residente a Varese e ricercato in Albania. L’uomo è stato arrestato nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 ottobre dagli uomini della Polizia di Stato di Varese.

La volante, nel corso di un posto di controllo, ha fermato l’uomo a bordo del suo veicolo, una Mercedes, mentre transitava in viale Belforte. Sottoposto ad approfondito controllo, gli agenti hanno scoperto che si trattava di un ricercato dalle autorità albanesi in quanto destinatario di un mandato di cattura internazionale per l’estradizione emesso dal Tribunale Distrettuale di Lezhe, per i reati di omicidio e fabbricazione illegale di armi da fuoco e munizioni, circostanza che veniva ulteriormente confermata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, contattato dai poliziotti della Questura.

Gli agenti hanno quindi proceduto all’esecuzione del mandato, arrestando il cittadino albanese ed associandolo alla

locale casa circondariale, in attesa dell’estradizione in Albania.