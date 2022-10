Ricercato per diversi reati contro il patrimonio, arrestato dalla polizia a Gallarate

Era ricercato per diversi reati contro il patrimonio, un cittadino albanese di 26 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Gallarate.

Nella tarda serata di domenica 16 ottobre, la Squadra volante del Commissariato di Gallarate ha rintracciato due giovani ragazzi che stavano passeggiando lungo una strada poco frequentata e lontana dai locali della movida. Gli operatori di Polizia, identificati entrambi, nel verificare le rispettive generalità attraverso la banca dati interforze, hanno rilevato che uno dei due giovani era ricercato dall’aprile scorso in quanto destinatario di un provvedimento di esecuzione di pena e contestuale ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in forza del quale l’interessato doveva esser condotto in carcere per espiare una pena complessiva di 2 anni e 6 mesi di reclusione, risultati da un cumulo di pene per condanne conseguenti ai reati di danneggiamento e furto aggravati commessi nel comune di Vanzago nel 2014.

Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria ed ultimata la notifica all’interessato del provvedimento di cattura, gli agenti del Commissariato di Gallarate hanno condotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.