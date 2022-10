Come riconoscere gli influencer che usano followers falsi

Instagram, il social più amato ed utilizzato dai giovani, nasconde anche degli aspetti “oscuri”. L’applicazione ha infatti portato alla diffusione di una tendenza pericolosa che porta le persone a voler dare un’immagine diversa e migliore della propria realtà. Questo comporta foto ritoccate, ma anche follower comprati. È infatti diffusissimo il fenomeno dei bot, ovvero finti users presenti tra i followers della grande maggioranza degli utenti.

Una credenza sbagliata è che tali fake follower siano presenti solo tra utenti di “grandi dimensioni”. In realtà controllando anche tra i followers di persone normali che usano Instagram solo per svago è possibile trovare profili di utenti falsi. Sapere come funziona Instagram e capire questo fenomeno, passa anche dalla comprensione di questi fenomeni.

La battagli di Instagram ai followers falsi

Da qualche hanno Instagram ha deciso di combattere i bot, ampliando la rete di controlli con l’obbiettivo di colpire le aziende di terzi che vendono followers finti.

Una battaglia che fino ad ora non ha portato ai risultati sperati: sono infatti ancora milioni i profili finti presenti all’interno della piattaforma. A confermare quanto appena detto ci sono diverse indagini realizzate da instituiti di ricerca: l’ICMP, The Institute of Contemporary Music Performance di Londra, ha analizzato i seguaci dei profili di Influencer e celebrities, tra cui Ellen DeGeneres, BTS e Ariana Grande e ha registrato una presenza tra il 46 e il 49 percento del totale, di followers finti. La CNBC in un’ulteriore indagine ha invece rilevato che i profili fake presenti tra i follower di coloro che appartengono alla categoria “influencer” sono costati ai marchi che li sponsorizzano (nell’ultimo anno), 1,3 miliardi di dollari.

Come riconoscere i finti utenti

Distinguere un profilo fake da quello di una persona reale non è complicato. Esistono una serie di indicatori, che se letti correttamente possono rendere “la ricerca” facile.

Profili inattivi da molto tempo, profili con tanti follower ma pochi like o viceversa, con nessuna foto e pochi follower, hanno caratteristiche che possono far pensare ad un utente falso. Altri segnali che indicano la presenza di un bot possono essere l’uso di commenti standard sotto le foto, nickname poco comprensibili o la pubblicazione sul profilo di post in cui vengono pubblicizzati vestiti o occhiali da sole a prezzi scontatissimi.

Come riconoscere un profilo seguito da tanti falsi utenti

Un minimo di esperienza, unito ad una conoscenza elementare di come funziona Instagram, è ciò che basta per poter riconoscere quando un profilo è seguito da molti bot.

Un indicatore molto attendibile è la percentuale di like rispetto ai follower: un profilo che ha un elevato numero di seguaci, ma riceve pochi like, è molto probabilmente seguito da numerosi utenti inattivi e quindi finti. Nonostante quello dei bot sia un fenomeno privo di pericolosità, è comunque consigliato segnalare tali profili in modo da scongiurare eventuali problemi legati al phishing che spesso viene messo in pratica da queste pagine.

Concludendo è possibile affermare che l’acquisto di follower è una pratica scorretta e inutile, che a lungo andare può nuocere al profilo; il consiglio degli esperti è dunque quello di optare per una crescita organica.