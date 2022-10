Riorganizzazione dei treni per Malpensa. Il sindaco di Saronno chiede un incontro al presidente Fontana

È iniziata con l’invio di una lettera al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana la settimana del sindaco di Saronno Augusto Airoldi. La missiva chiede un incontro al numero uno di Palazzo Lombardia per il mese di novembre per confrontarsi sulla futura soppressione del collegamento tra Saronno e Milano centrale, oggi possibile con la tratta Malpensa – Milano centrale. La delibera XI/7032 approvata dalla Giunta regionale lo scorso 26 settembre infatti ha fatto chiarezza sulla riorganizzazione dei servizi ferroviari verso Malpensa alla luce della costruzione della ferrovia Gallarate-Malpensa T2.

Una decisione, quella di eliminare la tratta Saronno – Milano centrale, che «danneggerebbe non solo i pendolari di Saronno, ma anche quelli dei Comuni limitrofi, quindi un’ampia base di elettori lombardi» ha dichiarato Airoldi. «La delibera della Giunta regionale dà attuazione al piano della mobilità regionale deliberato nel 2016, ma dal 2016 ad oggi il mondo è cambiato. L’utilizzo delle auto per gli spostamenti tende a diminuire a favore dei trasporti pubblici. È chiaro che la soppressione di questa tratta soppressione senza misure alternative costituirebbe un incentivo all’utilizzo delle auto, con tutto quello che ne comporta».

Il sindaco ha anche fatto riferimento al futuro sviluppo della città e ai 22 milioni di euro acquisiti da Comune tra fondi PNRR e bandi regionali e al futuro dell’ex Isotta Fraschini, «se dovesse aprire a Saronno una sede distaccata di Brera, perdere un collegamento internazionale con Milano centrale sarebbe un danno mortale».

«Sono certo che il presidente Fontana sarà disposto a fare con me una riflessione su questo, essendo anche lui stato sindaco di una città. Ci darà più ascolto sul Malpensa Express rispetto a quanto fatto dall’assessore Moratti sull’ospedale di Saronno» ha concluso il primo cittadino, riferendosi alla lettera aperta firmata da 18 sindaci del territorio per chiedere risposte precise sul futuro del nosocomio saronnese. «A quella lettera la Moratti non ci ha mai risposto. Sono certo quindi che il presidente Fontana eviterà quello che dai cittadini potrebbe essere visto come un ulteriore disinteresse verso i cittadini saronnesi, dopo quello dimostrato dall’assessore Moratti verso il nostro Ospedale».

La scorsa settimana anche il presidente del Consiglio comunale di Saronno Pierluigi Gilli aveva espresso perplessità sull’eliminazione del collegamento Saronno – Milano centrale, invitando il sindaco Airoldi a prendere posizione a nome della città.

Il testo della missiva:

Egregio Presidente della Regione Lombardia, Avv. Attilio Fontana,

Le scrivo per richiedere la Sua disponibilità ad un incontro, compatibilmente con i Suoi impegni, per il prossimo mese di novembre. Vorrei sottoporLe due questioni in merito alle quali conto su un confronto franco e positivo con Lei.

Le due questioni sono decisive per il futuro della città che amministro e che rappresento. I due anni durissimi anni di pandemia, che ci auguriamo di lasciare alle spalle, hanno dimostrato una volta di più la centralità strategica di Saronno per un vasto territorio che va ben oltre la provincia di Varese e interessa quelle di Monza Brianza, di Como, Milano e Città Metropolitana: le aree dalle quali sono arrivati al nostro HUB vaccinale i 170.000 cittadini, il 40% dei quali fuori ASST di competenza. Pari discorso vale per l’utenza dell’Ospedale saronnese e per il nostro polo scolastico che ogni giorno è utilizzato da oltre 12.000 studenti, il 40% dei quali non saronnesi. Alla mobilità giornaliera di queste decine di migliaia di Lombardi contribuisce in modo determinante la nostra stazione ferroviaria, la seconda per importanza della rete FNM e una delle prime cinque di Lombardia. Non creo sia casuale se Ferrovie Nord, grazie al sostegno di Regione Lombardia, sta per investire circa 35 milioni di euro nel nuovo polo tecnologico.

L’Ospedale purtroppo è oggetto da anni di un ridimensionamento grave e progressivo che ha portato 19 sindaci di molti comuni e di tutte le identità politiche a sottoscrivere una mia lettera all’Assessore Regionale al Welfare e VicePresidente, Dott.ssa Letizia Moratti, che purtroppo non ha avuto alcun un seguito.

I tanti utenti del trasporto ferroviario vedono, invece, con terrore la delibera della Giunta Regionale, recentemente pubblicata sul BURL, che indica nella fine del 2024 i termini per l’eliminazione del Malpensa Express che attualmente collega Saronno con Malpensa e Milano Centrale e che rappresenta uno dei collegamenti decisivi per tutti i cittadini dei territori che Le accennavo, non meno che per quelli dei comuni di Rescaldina, Castellanza, Busto Arsizio, Ferno e Lonate Pozzolo. Ed è questa centralità geografica e questa facilità di collegamento che ci sta consentendo di lavorare ad un progetto di sviluppo sostenibile della città, grazie agli oltre 22 milioni di euro di contributi ottenuti da PNRR, non meno che da bandi di Regione Lombardia e, molto recentemente, da AREST.

In ragione di tutto questo, Le chiedo la cortesia e la sensibilità, come Presidente della mia regione, che per me come per molti altri Sindaci resta prima di tutto un ex Sindaco e un ex Presidente di tutti i Sindaci Lombardi in ANCI, di un incontro per confrontarci sul futuro dell’Ospedale cittadino e del Malpensa Express.

La ringrazio per l’attenzione che mi ha dedicato e per quella che, sono certo, mi dedicherà con la Sua disponibilità all’incontro.

Un cordiale saluto

​IL SINDACO

Augusto Airoldi