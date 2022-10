Rischio Listeria in un lotto di gongorzola Pascoli Italiani: il richiamo del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha richiamato le confezioni di gorgonzola da 300 grammi Pascoli Italiani con scadenza 8 novembre 2022 in vendita nella rete dei supermercati Eurospin.

La decisione dopo che le analisi del prodotto hanno rinvenuto la “Possibile presenza di Listeria monocytogenes” come recita il dispositivo stesso del richiamo ministeriale.

Il lotto di produzione è il 218246252. Il formaggio è stato confezionato dalla ditta Gelmini Carlo Srl diBesnate in provincia di Milano.

L’avvertenza ai consumatori è “Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso”.

Sempre per sospetta presenza di Listeria monocytogenes era stato emanato un avviso per la clientela di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione dei tramezzini salomone e maionese da 140 grammi in vendita nei Penny Market con i lotti di produzione 22952 1 – 22952 2 e scandenza il 10 ottobre . Il produttore era il Laboratorio Gastronomico Due AA di seriano in provincia di Milano.

L’avviso risale al 30 settembre scorso

Le attività di segnalazione sono costanti da parte del Ministero: lo scorso 10 ottobre era stata la volta degli Spinaci Il Gigante da 500 grammi, lotto di produzione 273 con scadenza il 7 ottobre, confezionato dalla ditta Spinerb di Gorlago in provincia di Brescia. . In quell’occasione il richiamo era stato per “sospetta contaminazione da mandragora” e l’avvertenza era , a scopo precauzionale, di evitare il consumo in caso fosse stano congelato.

Il 6 ottobre scorso, il richiamo era stato emesso per i “semi di sesamo biologici” da 250 grammi in vendita nei supermercati di Coop Italia con scadenza maggio 2023. Il lotto di produzione è il 138/22.