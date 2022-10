Ritorna la musica al Teatro Giuditta Pasta di Saronno con un tributo agli Abba

Abba Show, ovvero la formazione italiana più famosa come tributo agli Abba è di scena sabato 5 novembre alle ore 21.00 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno.

A distanza di quasi 40 anni dal loro scioglimento ancora emozionano le nuove generazioni con la loro musica, che sarà riportata sul palco grazie all’energia e alla poliedricità degli Abba Show in uno spettacolo inedito che porta per la prima volta sul palco THE GOLDEN YEAR, un’anteprima assoluta.

Un nuovo concerto, rigorosamente live della tribute band più amata in tutta Europa. Un best of dei mitici Abba con le canzoni che vanno dal folk di Fernando alla dance di Gimme Gimme, dal rock’n’roll di Waterloo alla disco di Dancing Queen, al pop di Mamma Mia. Lo spettacolo messo in scena dagli AbbaShow, pur essendo basato sulle canzoni più famose della band culto degli anni Settanta non è solo musica e non è solo Abba, bensì un evento studiato per ricreare l’atmosfera tipica di quegli anni attraverso sonorità, luci, colori, abiti e coreografie. Un concerto non solo da “ascoltare” ma da “vivere”.

La formazione attuale della band vede alle voci femminili Deborah Conforti (nei panni di Agnetha), Veronica Moro (Frida), Giulio Mior alla chitarra e voce, Alessandro Viola al piano e tastiere, Andrea Ghion al basso e Cristian Colusso alla batteria.