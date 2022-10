“Ritorno al futuro” per la Pro Patria: ieri in campo sei ragazzi cresciuti nel settore giovanile

È una doppia festa quella della Pro Patria, che ieri, con una magia di Leonardo Piran, si è aggiudicata il primo turno di Coppa Italia superando l’AlbinoLeffe 1 a 0.

Ciò che riempie maggiormente di orgoglio la società di Busto Arsizio è che nel secondo tempo del match di coppa erano in campo ben sei ragazzi cresciuti nel settore giovanile: Mangano, Molinari, Caluschi, Piran, Ferri e Olivieri. In panchina anche Cassano, Badnjevic e Restelli. (Nella foto di Roberta Corradin Molinari e il match winner Leonardo Piran).

«Un ritorno al futuro. Come tramandato dall’indimenticabile Taglioretti o come ci racconta ancora oggi Regalia. Una Pro Patria marcatamente bustocca» commenta l’indomani della vittoria la società, che da sempre sottolinea come “tigrotti si diventa“, ancora di più se si inizia dai primi ruggiti nel settore giovanile.

Quella di ieri è un’altra prova che lo Speroni sia il palcoscenico giusto per i calciatori esordienti nel professionismo, come dimostrato, oltre al fiore all’occhiello del settore giovanile, anche dal percorso in Nazionale Under 21 dell’ex portiere biancoblù Elia Caprile e da Federico Gatti, fino a maggio del 2021 a Busto Arsizio e oggi compagno di reparto di Bonucci e Bremer con la maglia della Juventus.