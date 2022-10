Il Road Show di Sport e Salute arriva a Varese con un ospite speciale: Fabio Galante

E’ aperto dalla mattinata di oggi, mercoledì 26 ottobre, e proseguirà per tutto il giorno, il Road Show di Sport e Salute S.p.A., azienda pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze, nata nel 2018, il cui obiettivo è promuovere lo sport di base e diffondere i corretti stili di vita, che si occupa anche della gestione dei fondi europei erogati tramite il PNRR, in relazione alle attività connesse allo sport di base.

L’evento è ospitato in Piazza Della Repubblica, dove è stato allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport di oltre 1.000 metri quadri in cui i cittadini di tutte le età avranno la possibilità di vedere e provare gratuitamente, dalle 10 alle 18, tante discipline sportive diverse.

“Io penso che fare sport significa salute, vuol dire stare insieme. Io ho avuto la fortuna di farlo anche a livello professionistico – ha affermato Fabio Galante, ex calciatore professionista, Dirigente Sportivo e Allenatore, che nella sua carriera ha vestito la maglia di Genoa, Inter, Torino, Livorno e Molin Nuovo Ponte, attualmente Brand Ambassador e Osservatore dell’Inter, nonché ospite speciale della giornata – ma guardando i bambini qui oggi in piazza a Varese mi ha fatto tornare piccolo, perché ripenso a quando andavo a scuola, durante l’ora di educazione fisica. Fare sport è una delle cose più importanti”.

E prosegue: “Con la pandemia abbiamo vissuto momenti difficili, non solo nello sport, non si poteva fare niente, era tutto bloccato. Quindi trovarsi insieme, incontrarsi tra amici, sono cose belle e che dobbiamo continuare e portare avanti. Sport e Salute mi ha cercato e io ho accettato subito, perché a mio parere è importante dare dei messaggi positivi, anche raccontando di ciò che ho fatto nella mia carriera, poichè per arrivare a certi livelli non serve solo la bravura e l’impegno, ma anche tanti sacrifici“.

Questo progetto itinerante è iniziato lo scorso 24 giugno a Torino e sta toccando numerose città italiane: la sua missione è quella di diffondere i valori dello sport e dell’attività fisica per il benessere dei cittadini e per valorizzare il territorio. Le attività proposte nei Villaggi dello Sport itineranti, infatti, sono organizzate in sinergia con le realtà sportive del territorio, oltre alla collaborazione con Renault, Telepass e Decathlon, partner del progetto.

Presente all’apertura dell’evento, oltre all’Assessore allo Sport Stefano Malerba e il presidente della commissione sport Luca Battistella, anche il Sindaco di Varese Davide Galimberti che ha affermato: “Indubbiamente Sport e Salute è stato un partner importante per la riqualificazione di alcuni impianti sportivi della nostra città, abbiamo partecipato a due bandi, che hanno portato alla riqualificazione dell‘acinque ice arena, il Palaghiaccio, e dell’Impianto sportivo del campo dell‘A.S.D. Rugby Varese. C’è stata una bella condivisione con partecipazione tra comune, sport e salute e ovviamente in futuro siamo pronti a raccogliere altre sfide che Sport e Salute e tutto il sistema dello sport offrirà alle città”.