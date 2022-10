Roberto Bolle a Varese, tra gli ospiti di “Campionissimi”, l’evento organizzato da Lella e Alfredo Ambrosetti che si è tenuto nella giornata di oggi a Varese, al Centro Congressi di Ville Ponti, alla Sala Napoleonica. Tantissimi gli ospiti in sala oltre al ballerino di danza classica.

Tra campioni dello sport e vecchie glorie. Per il basket Renzo Bariviera, Toto Bulgheroni, Sandro Gamba, Massimo Lucarelli, Dino Meneghin, Aldo Ossola e Manuel Raga, Charlie Yelverton. Per il canottaggio Federica Cesarini e per la canoa Antonio Rossi. Per l’atletica Livio Berruti, Alberto Cova e Filippo Tortu.

Per il ciclismo Gianni Bugno, Giuseppe Fezzardi, le nuotatrici Novella Calligaris e Benedetta Pilato, le sciatrici Deborah Compagnoni e Isolde Kostner, la pallavolista Lucy Urgelles e la velista Caterina Banti.

Tra gli atleti di Special Olympics invitati Federico Correzzola, Anita Greco, Martina Confalonieri e Davide Della Libera. Per gli atleti paralimpici Giusy Versace e Daniele Cassioli.

Per quanto riguarda i “campioni” in altre discipline, oltre al già citato Bolle, l’attore Federico Buffa, il neurochirurgo Giulio Maira, il presidente del Coni Giovanni Malagò, la cantante israeliana Noa con il chitarrista Gil Dior.