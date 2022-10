A Roma la mobilitazione dei sindacati per la sanità

Parteciperanno anche delle delegazioni della provincia di Varese alla mobilitazione dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind, prevista per sabato 29 ottobre a Roma in piazza del Popolo, a partire dalle ore 9.30 dal titolo “Sanità, se non la curi non ti cura!”, a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nella sanità pubblica, privata e nel terzo settore.

I sindacati, nel comunicato spiegano: “Non sfugge anche all’osservatore più distratto che l’iniziativa è promossa da tutte le Organizzazioni Sindacali, al fine di affrontare con uno spirito autenticamente unitario quelli che sono i problemi ancora oggi non risolti, in un settore troppo spesso oggetto di tagli indiscriminati, lottizzazioni politiche e soluzioni gestionali che nulla hanno a che fare con la tutela della salute. Troppe volte dopo le ondate di COVID si è parlato di eroi ed eroi traditi, in una sorta di retorica priva di contenuti e di soluzioni, atta solo a coprire i problemi e le difficoltà di coloro che lavorano nella sanità. Troppe volte si è parlato della sanità in termini di costi da abbattere, senza avere la coscienza che la tutela della salute è la condizione necessaria per lo sviluppo collettivo ed economico. Troppe volte si è parlato della sanità in termini di edifici e di infrastrutture tecnologiche, dimenticandosi di coloro che ogni giorno “timbrano il cartellino”. E’ con la volontà di segnare una svolta, alla iniziativa del 29 ottobre saranno presenti anche i Rappresentanti Sindacali della Provincia di Varese, per rivendicare: maggiori risorse per il fondo sanitario nazionale, lotta alle esternalizzazioni, il superamento dei limiti ai tetti di spesa per il personale, assunzioni-stabilizzazioni, adeguate risorse contrattuali, la contrattazione decentrata e la valorizzazione del personale, integrazione fra pubblico e privato, integrazione fra sanitario e sociale.