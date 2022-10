Royal Jordanian ha riaperto la rotta Amman-Milano Malpensa

Sarà un autunno con varie novità, a Malpensa, in parte già annunciate nei mesi scorsi. Sabato 1 ottobre la Royal Jordanian, la compagnia di bandiera dello stato arabo, è tornata ad operare la rotta Amman-Milano.

Il volo è operato con tre frequenze settimanali – al sabato, domenica e mercoledì – dallo scalo intercontinentale di Milano verso l’aeroporto Queen Alia International della campitale giordana.

«Con il ritorno di questo nostro storico partner si arricchisce di valore e qualità l’offerta da Milano per la Giordania e in generale per il Mediterraneo» ha dichiarato Andrea Tucci, vice president Aviation Business Development di Sea. «Attualmente il recupero del traffico sul nostro aeroporto è pari al 97% dei livelli pre-Covid, grazie al contributo di 75 compagnie aeree su di un network di 190 destinazioni, dati che confermano l’attrattività della nostra Regione e il potenziale della catchment area che spingono i vettori più dinamici a investire nelle nostre infrastrutture».

La Royal Jordanian prevede di arrivare a 40 aeromobili nei prossimi tre-cinque anni: ha annunciato che acquisterà venti Airbus A320neo per sostituire la sua flotta degli attuali tredici A320, mentre per un altro segmento si sta pensando ad investire sui Boeing 787, fino a un totale ipotizzato di undici.