Sabato 15 ottobre “PuliAMO l’Oasi Boza”, la prima delle mattine ecologiche di Alfa

«“L’acqua siAMO noi!” È un progetto importante per Alfa, con cui miriamo a valorizzare l’acqua del territorio», ha dichiarato Paolo Mazzuchelli, presidente di Alfa srl, «Lo abbiamo realizzato in collaborazione con Legambiente e, come partner, progetto Green Scool e WWF Varese Insubria». Si tratta di un insieme di appuntamenti per vivere da vicino il territorio, il suo bene più prezioso – l’acqua – e prendersene cura.

Il prossimo evento in programma è per sabato 15 ottobre all’Oasi Boza di Cassano Magnago, ritrovo ore 10:00 all’ingresso di Via Meucci. Si tratta della prima “mattina ecologica” delle tre in programma.

E’ NECESSARIO ISCRIVERSI QUI

(In caso di maltempo l’evento verrà rimandato)

Save the date…le prossime mattine ecologiche saranno:

5 novembre PuliAMO il Parco del Lanza, Malnate

26 novembre PuliAMO il Lago Maggiore, Luino

Tutte le informazioni sul sito di Alfa Varese!