Sabato 5 novembre a Varese la presentazione del libro di Giampaolo Cottini

Appuntamento a sabato 5 novembre alla sala Montanari di Varese per la presentazione di “Un filosofo fuori dal coro”. Il libro raccoglie articoli scritti tra il 1994 e i 2011, pubblicati dalla “Prealpina” prima e da Rmfonline poi, da Giampaolo Cottini. Scomparso prematuramente nel 2020, è stato insegnante al liceo Cairoli, docente universitario alla Cattolica, esperto di famiglia e di etica sociale, studioso della dottrina sociale della Chiesa.

L’incontro è organizzato dal Centro culturale Massimiliano Kolbe, con il patrocino del Comune di Varese. Parteciperanno Francesco Botturi, docente di filosofia morale alla Cattolica, Giorgio Bono, docente di neurologia all’Insubria, Paola Viotto, collega di Cottini al liceo Cairoli. Coordinerà la giornalista Annalisa Motta.

Edito da Ares con prefazione del cardinal Angelo Scola, l’opera di oltre 300 pagine riporta cento articoli, scelti tra i tanti che in vent’anni di appuntamenti sulla stampa locale Cottini ha curato analizzando e commentando fatti di cronaca e di costume, avvenimenti politici e mondani, vite dei santi ed esperienze di tutti i giorni. Con uno sguardo sempre attento a cogliere i segni dei tempi e a svelare quel filo d’Arianna che può condurre a dare un senso alla realtà.

In una sorta di lettera all’ufficio postale del Paradiso il figlio Luca così si rivolge al padre nell’introduzione: “Rileggendo queste pagine, un corpus di quasi 800 articoli nel corso di 20 anni, quello che emerge più forte non è solo la tua attenzione a vedere il mondo, la tua cura di vedere le cose ultime nelle cose penultime, come diceva proprio Benedetto XVI, ma soprattutto il coraggio della tua gioia e l’ardore di attingere alle nostre domande come risorsa per vivere felici.”