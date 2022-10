Il Salotto compie undici anni e festeggia al MIV: con un aperitivo e una prima

L’appuntamento è per giovedì 3 novembre, per l’uscita del film “Bros”: alle 21 c’è la premiere al MIV, ma alle 20.30 per tutti gli spettatori ci sarà un momento aperitivo offerto dal patron Vito Lionetti

L’occasione è l’undicesimo anniversario della nascita de Il Salotto, il locale di Viale Belforte a Varese che non si limita a fare belle serate danzanti o essere protagonista di serate tra le più vivaci della città, ma è anche veicolo di inclusione e cultura LGBT: per questa data il suo vulcanico gestore, Vito Lionetti, ha deciso di “farsi trovare in centro”.

Più precisamente al MIV, che ha dato gli spazi per organizzare in collaborazione una speciale anteprima cinematografica: «Abbiamo già avuto una prima collaborazione a luglio con il MIV: siamo stati partner nella presentazione di un film documentario a tema LGBTQ – ha spiegato Vito Lionetti, patron de Il Salotto – Un primo esperimento a cui è seguita questa occasione, nata semplicemente da quattro chiacchiere con Paola Frascaroli. Spero a questo punto di avere altre occasioni e che questa sia l’inizio di una serie».

L’appuntamento è per giovedì 3 novembre, in occasione dell’uscita del film di Nicholas Stoller “Bros“: alle 21 c’è la premiere al MIV, ma alle 20.30 per tutti gli spettatori ci sarà un momento aperitivo offerto da Vito.

Quella di Bros è una straordinaria “prima”: si tratta infatti della prima commedia romantica che vede protagonisti due uomini distribuita da una major, la Universal Pictures, realizzata dal regista di “Cattivi vicini” e dal produttore di “Le amiche della sposa”. Una commedia che con ironia e una ottima sceneggiatura riporta l’amore gay nella normalità quotidiana, anche in quella di un film commedia “da cassetta”.

Il Salotto e MIV non potevano non appoggiare questa presentazione e cosi propongono agli spettatori un’ulteriore opportunità per divulgare quel pensiero che oggi porta la bandiera di inclusività, anche grazie ad un locale che da ormai 11 anni quest’inclusività la pratica quotidianamente. «In realtà la storia comincia prima della nascita del salotto, con il bar “Angolo di Cielo” che aveva sede prima a Mozzate alla fine degli anni 90, poi in via Sacco a Varese – spiega Lionetti – Ma è con l’arrivo degli spazi del salotto in viale Belforte che è stato possibile creare un luogo dove diversi eventi potessero convivere».

Negli anni Il salotto ha ospitato diverse mostre di artisti (Hanno collaborato anche con la Galleria Studio 10 di Vercelli, che vede come direttore l’artista Diego Pasqualin):«Durante il lockdown abbiamo persino inaugurato una mostra alle sei del mattino: una cosa epica per noi, e provocatoria, perchè era l’unico momento in cui per legge ci era consentito farlo»spiega Vito.

Ma il locale è stato sede anche di reading di poesie e di presentazioni di libri – spesso organizzati dall’associazione culturale Cuorinversi, di cui Lionetti è vicepresidente – e con collaborazione di Abrigliasciolta ha ospitato anche diversi poetry slam. «Insomma un programma che non si riduce al ballare e bere, anche se quelle spesso sono attività ricercate nel fine settimana: c’è sempre più bisogno di staccare la spina»

Niente di meglio, quindi, per festeggiare gli undici anni di un locale speciale che un film d’amore, ironico e divertente, che racconta una nuova “normalità” «Quando certe tematiche, di cui il cinema si è comunque già ampiamente occupato, non sono più trattate nell’ottica dello scandalo ma della normalità – conclude Lionetti – E’ possibile vivere tutto in maniera piu naturale».