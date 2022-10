Salvatore Benvenga presenta il suo nuovo libro sulla fotografia “vestale della memoria”

Salvatore Benvenga presenta il suo nuovo libro sulla fotografia sabato 15 ottobre alle ore 16:30 nella Sala del Fotoclub il Sestante di Gallarate – via S. G. Bosco, 18.

Benvenga vive a Gallarate ed è il presidente del Fotoclub il Sestante di Gallarate e ha al suo attivo numerose mostre, libri e pubblicazioni fotografiche anche in collaborazione con altri autori. Ha scritto anche un Manuale per un corso di fotografia adottato in vari foto club italiani.

Che cos’è la fotografia? Come si valuta e che differenza esiste tra una bella fotografia ed una buona fotografia? Ci sono buone ragioni per procedere ad una articolata riflessione su di essa e sulla sua veste di custode della memoria. Non è un libo di fotografie ma, piuttosto, “sulla fotografia”, sviluppato su vari aspetti: storici, artistici, filosofici, tecnici e culturali collegando, come in una grande rete, personaggi, aneddoti, avvenimenti e comparazioni. Un’opera essenzialmente saggistica ma rivolta a tutti.

Ingresso libero