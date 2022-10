Sarah Foti eletta vicepresidente dell’Associazione dei Comuni Aeroportuali

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato a margine dell’assemblea dell’Ancai (l’associazione nazionale dei comuni aeroportuali italiani) che ha visto l’elezione a vicepresidente del sindaco di Ferno, Sarah Foti.

Sarah Foti, Sindaco di Ferno, eletta vicepresidente dell’ANCAI nell’Assemblea svoltasi in data odierna nella sede della Sala Consiliare del Comune di Fiumicino. Le dichiarazioni di Foti a caldo: “Sono onorata per l’incarico ricevuto e ringrazio tutti coloro che mi hanno votata per la fiducia accordatami. La mia collaborazione e disponibilità, quale componente del Direttivo, sarà massima e rivolta alla tutela di ogni singolo Comune aderente all’Associazione, con l’auspicio che ciascun Comune possa recuperare quanto gli spetta”.

In realtà Il CUV (Consorzio Urbanistico Volontario, che riunisce nove Comuni direttamente confinanti con il sedime aeroportuale di Malpensa) non ha avuto dubbi nel sostenere coeso e compatto, con l’unica eccezione di Lonate Pozzolo, astenutosi dalla votazione, la candidatura di Foti addirittura alla Presidenza dell’Associazione.

Anche alla luce di tale ampio supporto, quindi, nonostante l’entusiasmo per l’elezione a Vicepresidente ANCAI, non è mancata una nota di delusione e amarezza a causa dell’atteggiamento tenuto dal Presidente uscente Mauro Cerutti, il quale, indirizzando la votazione, ha indicato, sia per iscritto (con lettera del 28.06.2022, qualche giorno dopo la sconfitta elettorale alle Amministrative) sia oggi a voce, quale suo successore il Sindaco del Comune di Orio al Serio, anziché, come sarebbe stato naturale, il Sindaco di Ferno.

Sarah Foti ha presentato la propria candidatura in ragione anche della professione di avvocato e di giornalista, forte dell’esperienza politica maturata nei sei anni di amministrazione e della conoscenza della storia delle tematiche e dei problemi attinenti all’ANCAI, con particolare riguardo agli aspetti della vicenda giudiziaria in essere contro il Ministero.

Non si comprende per quale motivo Cerutti, ben conoscendo l’esperienza e le capacità di Foti, abbia deciso di “regalare” ad un altro Comune la presidenza dell’ANCAI a scapito della sua politica “fernocentrica”, da lui sempre rivendicata e sbandierata, e della continuità di Ferno quale leader, ormai da anni, dell’Associazione.

Chiude Foti dichiarando: “Mi auguro che Cerutti si risolva finalmente ad accettare la sconfitta elettorale, mettendo da parte personalismi e rivalse del tutto fuori luogo.”

In ogni caso si chiude un capitolo con i complimenti e i migliori auguri di buon lavoro da parte del Sindaco di Ferno e della Giunta al nuovo presidente di ANCAI Alessandro Coletta, Sindaco di Orio al Serio, estraneo alle valutazioni e considerazioni sulla gestione della vicenda da parte di Cerutti, e per il quale l’amministrazione tutta nutre la massima stima e fiducia