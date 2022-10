Sciopero dei benzinai Esso EuroGarages anche in provincia di Varese

Scatta anche nella provincia di Varese da questa sera alle ore 19.00 sino a venerdì alle ore 7 lo sciopero nazionale dei benzinai della Esso. L’iniziativa è stata proclamata unitariamente dalla Faib-Confesercenti e dalle altre sigle.

Le motivazioni

Lo sciopero è indetto per denunciare il mancato rinnovo di un accordo scaduto da 2 anni, protestare contro le politiche commerciali adottate dall’azienda e fortemente penalizzanti per i gestori, già gravati dai continui aumenti dei costi di gestione; dire basta ai mancati riconoscimenti dei cali e alle gravose fideiussioni richieste; restituire dignità e diritti alla categoria dei gestori a marchio esso ed evitarne il default economico; sollecitare le istituzioni affinché vengano immediatamente ripristinate le condizioni economiche e normative vigenti.

Non tutti gli impianti Esso saranno chiusi in quanto qualcuno di questi non fa parte di EuroGarages, la società di Esso al centro dello sciopero.