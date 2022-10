Sciopero dei treni Trenord sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022

Nuovo sciopero dei treni Trenord in Lombardia: l’8-9 ottobre, a cavallo del weekend, è prevista un’astensione dal lavoro dichiarata dalla Rappresentanza Sindacale del personale mobile e dal sindacato OrSA .

Essendo nel fine settimana non sono previste fasce orarie di garanzia nelle ventiquattro ore di agitazione. Lo sciopero inizia alle ore 21:00 di sabato 8 ottobre e termina alle ore 21:00 di domenica 9 ottobre.

Lo sciopero potrà generare ripercussioni al Servizio Regionale, Suburbano e al servizio Aeroportuale. Si precisa che sabato sera arriveranno a destinazione i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21:00 e termine corsa entro le ore 22:00.

Se i servizi Malpensa Express non verranno effettuati, per i soli collegamenti aeroportuali saranno instituiti:

➢ autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1).

➢ autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.

Anche per i treni Regionali di Trenitalia, in Lombardia e nelle regioni limitrofe, possono verificarsi variazioni,in concomitanza con uno sciopero del personale di Rete Ferroviaria Italiana della Circolazione Area Milano.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App e vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.