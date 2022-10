Scontro tra auto e moto vicino al municipio di Lavena Ponte Tresa

Il 118 e i locali carabinieri sono intervenuti a Lavena Ponte Tresa per un incidente stradale avvenuto sulla lacuale all’ingresso dell’abitato di Ponte Tresa. È accaduto poco dopo le 13 in via Marconi, più o meno all’altezza del municipio.

Sul posto, oltre ai carabinieri, anche un’ ambulanza della Croce Rossa di Luino per soccorrere il conducente della moto, un uomo di 43 anni. Che è stato medicato sul posto: non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.