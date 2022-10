Scontro fra un’auto e una moto sotto il castello di Belforte a Varese

L’impatto è avvenuto lungo viale Belforte a Varese, proprio nei pressi del Castello. L’incidente, accaduto intorno alle 11 di oggi venerdì 28 ottobre, ha provocato il ferimento di una persona soccorsa dal personale sanitario della croce rossa Valceresio. Secondo le prime informazioni non avrebbe riportato gravi conseguenze. Allertati anche i vigli urbani e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Sul posto è stato istituito un senso unico alternato. Si segnalano code in entrambi i sensi di marcia.