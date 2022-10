Scontro sul lungolago alla Schiranna, moto a terra. Ferito un 52enne

Sarebbe stato un urto laterale tra la moto e una macchina a provocare la caduta di un uomo di 52 anni lungo la provinciale del Lago all’altezza della Schiranna. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di martedì 18 ottobre.

L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza della croce rossa di Varese e trasportato nei pressi del Volo a vela per il trasferimento in ospedale in elisoccorso. Sarebbe in serie condizioni. Sul posto per effettuare i rilievi e regolare il traffico, che non ha subito particolari conseguenze, gli agenti della polizia locale di Varese.