Scontro tra un’auto e una moto a Mesenzana, ferite lievi per il motociclista

Incidente stradale nel traffico del mattino a Mesenzana, sulla strada statale 394 che collega la Valcuvia con il Luinese. Coinvolte nello scontro un’automobile e una motocicletta: il conducente della moto è rimasto ferito in condizioni giudicate per fortuna non gravi.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dell’incrocio (con rotatoria) con la strada che porta all’abitato di Grantola, già teatro in passato di incidenti anche con conseguenze tragiche. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i Carabinieri di Luino.