Scoprire la Valle Olona pedalando, arrivate le prime bici elettriche

«La prima novità importante è che sono arrivate le biciclette: elettriche ed eleganti, adatte ai percorsi su strada e ciclabili (non fuori strada perché non sono mountain bike), permettono di colmare superare anche le salite più impegnative e sfidanti della Valle Olona». Prosegue il percorso del progetto per la valorizzazione della Valle Olona attraverso il noleggio di biciclette elettriche, proposto dalla società Archeologistics, all’interno di Valori Verdi gestito gestito da Parco Pineta e Istituto Oikos, con il supporto di Fondazione Cariplo, e dedicato al sostegno di iniziative imprenditoriali green e di comunità.

Si sono già svolti anche i primi test con le biciclette: «Il Piccolo Stelvio per esempio, o il Respiro o la salita verso Castelseprio: i visitatori che le hanno provate insieme a noi si sono detti più che soddisfatti delle performance delle bici. Per questi primi mesi il punto di noleggio è presso il Monastero di Torba, grazie ad un accordo raggiunto con il FAI e segue quindi gli orari di apertura del sito UNESCO, dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18» raccontano da Archeologistics.

Cosa vi ha colpito di più nei risultati ottenuti?

«L’interesse del pubblico: tra chi ha sperimentato i percorsi in bicicletta in Valle, e tra questi anche turisti del Canton Ticino, i commenti sono stati tutti di grande sorpresa. L’idea che molti avevano del nostro territorio era quella di una grande e diffusa zona industriale: un’immagine costruita certamente sull’idea di una regione produttiva che poco spazio lascia alla natura o ad altri aspetti. Attraversarla in bicicletta rimanendo per molti chilometri sempre immersi in aree verdi e rurali, o attraversando borghi storici ha completamente cambiato la loro prospettiva».

Quali sono gli obiettivi? Avete modificato qualcosa?

«Gli obiettivi rimangono gli stessi – proporre esperienze di turismo lento in valle Olona vivacizzando la vita culturale di quest’area -, ma puntiamo ad una maggiore rapidità di sviluppo e ad un più forte legame di rete: è un momento positivo in cui le persone sentono il bisogno di esperienze di visita lente e sostenibili, per questo puntiamo a rendere subito concrete alcune proposte, dalle visite in bicicletta a quelle ai beni culturali “minori” della Valle. Inoltre il legame con gli altri partner della rete (Astronatura, Apicoltori Varesini e l’ASFO Valle Lanza) si va rinforzando: contiamo di poter condividere con loro molti più aspetti, con l’obiettivo di una crescita reciproca».

Come affrontate questa nuova proposta? Come vi state organizzando?

«Nel maggio 2022 abbiamo modificato la nostra forma sociale diventando un’impresa sociale a tutti gli effetti e facendo crescere il nostro team con l’ingresso di una nuova socia. Il nostro progetto prevede la crescita anche del nostro personale dipendente, individuando una persona che possa seguire più da vicino questo specifico progetto di sviluppo ed farlo crescere anche all’interno di quelle iniziative legate al cicloturismo presenti sul territorio provinciale e regionale: ci stiamo lavorando».