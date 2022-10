«Una scuola professionale senza laboratori», la protesta degli studenti del Verri di Busto Arsizio

Secondo giorno di proteste all’istituto professionale Pietro Verri di Busto Arsizio. Circa 200 studenti non sono entrati in classe questa mattina, come accaduto ieri (mercoledì), per protestare contro la chiusura dei laboratori di sala bar e cucina.

Il rappresentante di istituto Alessandro Ghiringhelli è al quinto anno e, covid a parte, non ha mai visto una situazione del genere: «Di solito i laboratori sono pronti ad inizio ottobre, solo oggi è arrivata la macchina del caffè ma è inutilizzabile perchè manca il caffè. In cucina abbiamo solo prodotti scaduti e non c’è stato alcun rifornimento. Frequentiamo una scuola professionale e la parte pratica di laboratorio è fondamentale. Non possiamo aspettare settimane».

Ieri, infatti, la dirigente scolastica Laura Maineri ha parlato con gli studenti in protesta e ha spiegato le tempistiche per la riapertura degli spazi per fare pratica: «Ci è stato detto che ci sono problemi coi fornitori e che nel giro di qualche settimana sarà tutto risolto, lo stesso problema si è verificata anche l’anno scorso. Otto mesi per dare risposte sono più che sufficienti» – spiega ancora Ghiringhelli.

Altro problema è la palestra: «Fino all’anno scorso è rimasta chiusa perchè le dimensioni degli spazi non garantivano il distanziamento, quest’anno è rimasta ancora chiusa e ci è stato detto che verrà riaperta la prossima settimana. Se la prossima settimana non vedremo risultati tangibili torneremo a scioperare» – conclude il rappresentante di istituto.