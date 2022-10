Seacreative e Andrea Crea raccontano l’opera sul muro della Ex-Aermacchi

Hanno lavorato per giorni per realizzare il grande murales sul museo della Ex- Aermacchi: uno con il pennello, l’altro con la bomboletta spray. Seacreative e Andrea Crea raccontato la grande scritta di oltre 27 metri.

Come è stata questa esperienza di collaborazione?

Seacreative. Sicuramente è molto positiva perchè siamo riusciti a completarci a vicenda e quindi a identificare maggiormente la parte storica da quella moderna per dare il senso dell’evoluzione, partendo dalle mie lettere sui toni di grigio che rappresentano la storia di questo luogo e un tributo a quello che è stato questo edificio. Direi che ci completiamo. L’unione di due artisti ha dato qualcosa in più al significato integrale dell’opera

Andrea Crea. Abbiamo già lavorato insieme in altre occasioni ed è assicurante importante avere un’intesa dal punto di vista personale ma anche trovare un punto in comune e una condivisione del progetto che si completi a vicenda.

Cosa rappresenta questa scritta?

Seacreative. La parte iniziale in grigio vuole ricordare la storia di questo luogo ed essere un omaggio agli ingegneri fratelli Macchi che hanno fondato l’azienda. Il personaggio infatti tiene in mano un aereo. È facilmente riconoscibile anche la torre dell’acqua che determina il profilo dell’edificio.

Andrea Crea. La scritta “rigenerazione” si conclude con la mia parte a colori che rappresenta lo sguardo verso il futuro. Ci sono dettagli della natura ma anche il gioco dei bambini. Da una tecnica più tradizionale a pennello di passa all’uso più “moderno” della bomboletta spray

Perchè la scelta di lavorare per strada e usare il muro per esprimere la propria creatività?

Seacreative. Ho sempre dipinto per strada e quello che solitamente si cerca è un luogo il più visibile possibile. In Varese questa strada è molto frequentata. L’idea del lavoro è nata insieme all’associazione di Wg.art su un ipotetico riutilizzo dello spazio. Quindi abbiamo pensato di dare un omaggio al passato con uno sguardo al futuro usando i personaggi che più ci distinguono. In questo caso la parola diventa completamento della figura

Andrea Crea. La cosa che più mi interessa è che una cosa vecchia e crepata riprende vita. Conoscevo poco la storia di questa azienda. L’ho studiata in occasione di questo lavoro. Inoltre sembra una coincidenza ma mi sono da poco trasferito a Venegono quindi la nuova azienda è praticamente dietro la mia nuova casa.