Per il secondo evento dei 20 anni della Valle del Lanza si risale alle sorgenti sul Monte San Giorgio

Per il secondo appuntamento di “Storie di Pietre e di Uomini”, il programma culturale che festeggia il ventennale del PLIS Valle del Lanza, domenica 23 ottobre si rimane in Canton Ticino per iniziare il lungo viaggio alla scoperta della storia geologica del territorio che circonda il Parco. Luogo migliore non può che essere il sito dove nasce il torrente Lanza, lungo le pendici del Monte San Giorgio.

La mattinata sarà ricca di contenuti e inizierà con la visita alle cave di marmo di Arzo, dove per secoli le genti del paese hanno estratto il tipico marmo colorato. Macchiavecchia, Broccatello, Venato e Rosso d’Arzo saranno i protagonisti del racconto nella fantastica location creata al termine del progetto di riqualificazione dell’area della ex cava.

Informazioni tecniche

Ritrovo a Valmorea, ore 8:20, via Roma 456 – Rientro ore 13:00

Necessarie scarpe comode da trekking, abbigliamento adatto per la visita al sito, snack e acqua.

Per maggior informazioni GEV Valle del Lanza 3408294405 / gev@parcovallelanza.com

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato o annullato.

IL PROGRAMMA: