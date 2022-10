In sella ad AgriVarese con la Bottega del Romeo alla scoperta di Angera e dintorni

La pedalata si svolge in collaborazione con la Camera di Commercio e Varesedoyoubike: si tratta di circa 15 km con partenza e arrivo ad Angera, è aperta a tutti e gratuita

La Bottega del Romeo organizza una nuova pedalata in compagnia all’interno di AgriVarese 2022 ad Angera. Concluso Pedalarcultura ’22, quest’anno anno la bottega organizza un evento in più: domenica 9 ottobre al mattino, in occasione di AgriVarese ad Angera, avrete ancora la possibilità di pedalare con noi tra terre e produttori.

Mangia, Bevi e Bici, con la sua atmosfera unica, le persone, i sapori, i monumenti, la natura del Basso Verbano tornano a sorpresa per un piccolo assaggio e un grande progetto di valorizzazione del territorio, in rete con produttori, ristoratori e operatori culturali.

La pedalata si svolge in collaborazione con la Camera di Commercio e Varesedoyoubike: si tratta di circa 15 km con partenza e arrivo ad Angera, è aperta a tutti e gratuita, ma a numero chiuso e occorre prenotarsi a questo link (è il 1° tour – Slow Tour):

https://www.agrivarese.com/la-manifestazione/tour-guidati-gratuiti-in-bicicletta-alla-scoperta-del-territorio-e-delle-aziende-agricole/