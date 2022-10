“Chi semina amore raccoglie felicità”. A Buguggiate dopo 42 anni va in pensione la maestra Rosy

“Chi semina amore raccoglie felicità”. Con questo messaggio scritto su un telo verde pieno di cuori i bambini, i genitori e le colleghe hanno voluto salutare Rosanna Broggini, per tutti semplicemente la maestra Rosy.

Questa mattina, venerdì 28 ottobre, è infatti stato l’ultimo giorno di lavoro dopo 42 anni di servizio. Prima della meritata pensione, alla Scuola dell’Infanzia comunale “Dionisia Caldirola” di Buguggiate hanno voluto salutare e ringraziare Rosy, una delle “colonne portanti” della struttura.

Con il solito grande sorriso ha ringraziato a sua volta e salutato genitori, colleghe e i “suoi” amati bambini con tanta emozione. Con lo stesso sorriso con cui ogni ogni mattina ha dato il buongiorno ai suoi alunni nel momento delicato dell’accoglienza. Da domani sarà in pensione a tempo pieno.

Tante le famiglie e i bambini, diventati a loro volta genitori che in questi anni l’hanno avuta come riferimento per la scuola dell’infanzia e che in questi ultimi mesi sono passati da scuola per salutarla e ricordare i bei momenti passati insieme.

«Noi colleghe la ricorderemo per la sua dedizione e per aver condiviso con noi le idee, anche le più strampalate (siamo riuscite a farle interpretare un “dado” da gioco) che in questi anni di lavoro abbiamo realizzato. Oggi Rosy ha riconsegnato le chiavi della scuola e noi, simbolicamente, le abbiamo donato la chiave dei nostri cuori. Ti vogliamo bene Rosy, ci mancherai!», hanno detto in coro Debora, Fede e Manu.

Un pensiero anche da parte dell’amministrazione comunale: «Anche l’amministrazione non può che confermare le parole di Manu, Fede e Debora perché, chi prima chi dopo, ha avuto Rosanna come insegnante propria e o dei propri figli, e quindi ne ha apprezzato le capacità e professionalità. Ma proprio in questi termini ci dobbiamo esprimere: parlo per l’attuale amministrazione, ma credo anche a nome di quelle precedenti perché Rosanna in 42 anni è stata un esempio in termini di affidabilità, competenza e serietà, e tutti i bambini sono stati felici di averla come maestra. Grazie davvero», ha detto il sindaco di Buguggiate Matteo Sambo.

Dopo aver inserito per l’ultima volta il tesserino, per lei è l’ora della pensione. Buon riposo, maestra Rosy!