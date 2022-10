Seminario a Varese “Verso un nuovo modello di Health City”

Sabato 22 ottobre in Sala Montanari l’evento a cura del Comitato Varese in salute con la collaborazione del Centro di Ricerca in Epidemiologia e Medicina Preventiva

Sabato 22 ottobre dalle 9:30 alle 11:30 la Sala Montanari ospita un seminario dal titolo “Verso un nuovo modello di Health City”. L’incontro è organizzato dal Comitato Varese in Salute con la collaborazione del Centro di Ricerca in Epidemiologia e Medicina Preventiva.

«Un momento di confronto per riflettere e approfondire l’importanza di una figura come l’health city manager – spiega Guido Bonoldi, consigliere delegato alla Salute -. Si tratta di un profilo professionale innovativo che può contribuire ad elaborare risposte nuove e inclusive rispetto alle esigenze di salute e benessere della città».

Il seminario sarà anche l’occasione per ascoltare quattro giovani professionisti varesini che hanno partecipato da maggio a settembre di quest’anno al secondo corso per Health City Manger promosso da ANCI. Sono Maria Pola Cocchiere, consigliera comunale a Varese, Valerio Langè, economista e docente di statistica presso l’Università Bocconi e l’Università Cattolica, Miryam Mansour e Michele Corti, medici e specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università dell’Insubria.

La prima parte del seminario sarà dedicata alla presentazione dei progetti portati al termine del corso per Health City Manager. La seconda parte del seminario sarà dedicata all’attività svolta dal Centro di Ricerca in Epidemiologia e Medicina Preventiva, guidato dalla professoressa Licia Iacoviello, che sarà coadiuvata dal professor Francesco Gianfaglia.

PROGRAMMA

PRIMA PARTE: 9:45 – 10:30

HEALTH CITY MANAGER

Quattro giovani professionisti, della nostra città, che hanno partecipato al secondo corso ANCI per Health City Manager:

Maria Paola Cocchiere: GYmMi, palestre a cielo aperto per città sostenibili alla portata del cittadino

Michele Conte: Health Literacy, Health City

Miryam Mansour: Diabete: alimentazione e sport come strumenti di prevenzione

Valerio Langè: Accendete le telecamere: dati di fatto per la prevenzione.

SECONDA PARTE: 10:30 – 11:00

RICERCARE PER PREVENIRE

Licia Iacoviello e Francesco Gianfaglia: l’attività del Centro di Ricerca in Epidemiologia e Medicina Preventiva della Università dell’Insubria

DISCUSSIONE: 11:00 – 11:30