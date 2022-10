Una serata di Gala aperta a tutti per inaugurare la nuova stagione del Teatro di Varese

La serata di giovedì 13 ottobre, dalle 21.30 è ad ingresso gratuito (è già possibile ritirare i biglietti a teatro) e con tanti ospiti: Andrea Pucci, Angelo Pisani, Katia Follesa, Antonio Provasio, Red Canzian e tanti altri. Sabato 16 ottobre il laboratorio per bambini

Una serata aperta al pubblico, gratuita, e con tanti ospiti. Il Teatro di Varese di Piazza Repubblica è pronto a ripartire per la seconda stagione nella sua rinnovata versione curata dalla AD Management di Alessandro De Luigi con la Direzione di Filippo De Sanctis. L’appuntamento è per giovedì sera, 13 ottobre, dalle 21 e 30, quando sul palcoscenico si alterneranno alcuni dei grandi nomi che sarà poi possibile incontrare durante la stagione 2022/2023. I biglietti, gratuiti, possono essere ritirati alla biglietteria del teatro (massimo 4 biglietti a persona, fino ad esaurimento posti).

Sabato 15 ottobre, alle 16, invece, il pomeriggio è dedicato ai bambini, ai piccoli sognatori, con una animazione teatrale a cura della Piccola Compagnia Instabile di Liliana Maffei e Arianna Talamona. L’ingresso, sempre gratuito, vedrà una animazione che permetterà ai più piccoli di scoprire tutti gli spazi del teatro: dai camerini al palcoscenico, al foyer, oltre partecipare ad un laboratorio e concludere il pomeriggio con una merenda. I biglietti, gratuiti, possono essere ritirati alla biglietteria del teatro o il pomeriggio stesso, prima dell’inizio del laboratorio (fino ad esaurimento posti).

LA SERATA DI GALA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2022

Tanti gli ospiti dell’appuntamento di Gala di giovedì 13 ottobre, a partire dalle 21 e 30. A condurre la serata saranno Enrico Dalcieri e Antonio Provasio dei Legnanesi e sul palcoscenico si alterneranno: Andrea Pucci, Angelo Pisani, Katia Follesa, Giovanni Cacioppo, Filippo Caccamo, Erix Logan, il Balletto di Milano, Le Mille Bolle Blu (Silvia Gaffurini), Patrick Djivas e Franz Di Cioccio della Premiata Forneria Marconi, Gioele Dix e Red Canzian.

Una serata dunque, che vuole essere una anticipazione di quello che ci aspetterà quest’anno a teatro: un contenitore di arte a tutto tondo con spettacoli di musica, comicità, danza, musical, prosa (questa sezione è in collaborazione con il Comune di Varese ) ed una novità per i bambini che prevede una serie di spettacoli per “i piccoli sognatori”.

LA STAGIONE DEL TEATRO DI VARESE 2022/2023

La nuova stagione teatrale del Teatro di Varese sarà “una stagione da sogno”, citiamo alcuni dei nomi tra artisti e spettacoli: da Gigi Finizio al balletto Notre Dame De Paris, dai Legnanesi a Gigi D’alessio, dai musical “Forza Venite Gente” e “Mamma mia!” a Battisti “la storia” tributo, ed ancora PFM, Massimo Ranieri, il balletto “Lo Schiaccianoci”, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, Paolo Migone, Maurizio Battista, Gioele Dix, Uccio De Santis, dal musical “Pretty Woman” a Teresa Mannino, Giampiero Ingrassia, Dodi Battaglia, Ornella Muti, Alessandro Siani, da Andrea Scanzi e Gianluca Di Febo a Remo Girone, da Andrea Pucci a Paolo Cevoli, Arturo Brachetti, il musical firmato Red Canzian, Max Angioni, Giovanni Cacioppo, da Corrado Tedeschi e Martina Colombari a Eugenio Finardi, Vittorio Sgarbi, Giuseppe Giacobazzi, Erix Logan, da Chiara Francini e Alessandro Federico a Billy Elliot il musical ed ancora il concerto Gospel Eric Waddell & Abudant Life Singers, Claudio Baglioni, Federico Palmaroli con il Furano Saxophone Quartet, Vlad Dracula, Van Gogh Cafe’, Federico Moccia e tanti altri spettacoli tra cui anche uno speciale 31 dicembre insieme all’amatissimo Angelo Pisani.

Il Teatro di Varese diventa anche TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI con alcuni tra gli spettacoli più desiderati dal pubblico più giovane, tra cui Peppa Pig, Raperonzolo il canto del crescere, il musical Bentornato Babbo Natale, I Muffins Fiabe in concerto, Becco di Rame, il musical Malefica e la bella addormentata nel bosco, il family show Le Mille Bolle Magiche, Peter Pan e Wendy, il musical I Malefici, Il Gruffalo’, il musical rock La Spada nella Roccia ed altri divertenti appuntamenti.

I BIGLIETTI

Ricordiamo che l’ingresso, libero e gratuito per il 13 e 15 ottobre, sarà possibile, fino ad esaurimento posti, solo ritirando il biglietto recandosi presso la biglietteria del Teatro negli orari di apertura a partire dall’1 ottobre. www.teatrodivarese.com telefono 0332482665 (solo per informazioni).

Orari biglietteria Teatro di Varese:

-Martedì e Giovedì dalle ore 10:30 alle ore 15:00

-Mercoledì e Venerdì: dalle ore 16:00 alle ore 19:00 -Sabato: dalle ore

15:00 alle ore 19:00

-Domenica e Lunedì: chiuso.

Biglietti spettacoli stagione teatrale: circuito Ticketone.

PROGRAMMA STAGIONE 2022-2023

SABATO 8 OTTOBRE 2022 ORE 21:00

Sunshine Comunication di Grippo Pietro presenta:

GIGI FINIZIO

IO TORNO | LIVE TOUR 2022

Due ore in compagnia di Gigi Finizio e dei suoi più grandi successi.

INTERO: Platea Vip € 43,00 | Platea € 38,00 | 1°Galleria € 33,00 |

2°Galleria € 28,00

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2022 ORE 21:00

LEG Live Emotion Group presenta

GIGI D’ALESSIO

NOI DUE TOUR

INTERO: Platea Gold € 69,00 | Platea € 60,00 | 1° Galleria € 46,00 | 2°

Galleria € 35,00

SABATO 5 NOVEMBRE 2022 ORE 21:00

Balletto di Milano presenta

NOTRE-DAME DE PARIS

BALLETTO

INTERO: Platea Vip € 36,00 | Platea € 32,00 | 1°Galleria € 28,00 |

2°Galleria € 24,00

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2022 ORE 21:00

SONI presenta

FORZA VENITE GENTE

IL MUSICAL

INTERO: Platea Vip € 43,00 | Platea Poltronissima € 40,00 | 1° Galleria

€ 36,00 | 2° Galleria € 32,00

RIDOTTO UNDER 14 e OVER 70: Platea Vip € 34,50 | Platea Poltronissima €

32,00 | 1° Galleria € 28,00 | 2° Galleria € 25,50

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022 ORE 21:00

Stage11 presenta

BATTISTI, LA STORIA

Tributo a Lucio Battisti

INTERO: Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria

€ 30,00 | 2° Galleria € 26,00

SABATO 19 NOVEMBRE 2022 ORE 21:00

D&D presenta

PFM – PREMIATA FORNERIA MARCONI

La Buona Novella + successi PFM

INTERO: Platea Vip € 48,00 | Platea Poltronissima € 44,00 | 1° Galleria

€ 40,00 | 2° Galleria € 36,00

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 ORE 16:00

PEPPA PIG LIVE!

LA GITA IN SPIAGGIA

INTERO: Platea Vip € 34,50 | Platea Poltronissima € 30,00| 1° Galleria €

26,00 | 2° Galleria € 23,00

PROMO FAMILY 3 PERSONE: Platea Vip € 31,00 | Platea Poltronissima €

27,00| 1° Galleria € 23,50 | 2° Galleria € 20,50

PROMO FAMILY 4 PERSONE: Platea Vip € 30,00 | Platea Poltronissima €

26,00| 1° Galleria € 22,50 | 2° Galleria € 20,00

MARTEDI 22 | MERCOLEDÌ 23 | GIOVEDÌ 24 | VENERDÌ 25 NOVEMBRE ORE 21:00

SABATO 26 | DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 ORE 16:00

CHI.TE.MA. presenta

I LEGNANESI

LIBERI DI SOGNARE

INTERO (repliche del 22, 23 e 24):

Platea Vip € 42,00 | Platea Poltronissima € 40,00 | 1° Galleria € 36,00

| 2° Galleria € 32,00

INTERO (repliche del 25, 26 e 27):

Platea Vip € 45,00 | Platea Poltronissima € 42,00 | 1° Galleria € 40,00

| 2° Galleria € 36,00

VENERDI’ 2 | SABATO 3 DICEMBRE 2022 ORE 21:00

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022 ORE 17:00

PEEPARROW presenta

MAMMA MIA!

IL MUSICAL

INTERO: Platea Vip € 57,50 | Platea Poltronissima € 53,00 | 1° Galleria

€ 47,00 | 2° Galleria € 40,00

VENERDÌ 9 | SABATO 10 DICEMBRE 2022 ORE 21:00

Stage Entertainment, Matteo Forte & Dan Hinde presentano

PRETTY WOMAN

IL MUSICAL

INTERO: Platea Vip € 57,50 | Platea Poltronissima € 53,00 | 1° Galleria

€ 47,00 | 2° Galleria € 40,00

PROSA

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 ORE 17:00

Nicola Canonico per Good Mood presenta

GIANPIERO INGRASSIA

DOCTOR FAUST

E LA RICERCA DELL’ETERNA GIOVINEZZA

di Stefano Reali

con Emy Bergamo e con Mimmo Ruggiero

musiche originali di Stefano Reali

scritto e diretto da Stefano Reali

INTERO: Platea Vip € 34,00 | Platea Poltronissima € 30,00 | 1° Galleria

€ 26,00 | 2° Galleria € 23,00

SABATO 17 DICEMBRE 2022 ORE 21:00

RA.MA. 2000 presenta

MASSIMO RANIERI

TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO | TOUR

INTERO: Platea Vip € 72,00 | Platea Poltronissima € 69,00 | 1° Galleria

€ 66,00 | 2° Galleria € 55,00

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 ORE 16:00

Teatro del Buratto presenta

RAPERONZOLO

IL CANTO DEL CRESCERE

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00

Età consigliata: dai 5 anni | Durata: 55 minuti.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022 ORE 21:00

CONCERTO GOSPEL

ERIC WADDELL & ABUNDANT LIFE SINGERS

INTERO: Platea Vip € 38,00 | Platea Poltronissima € 34,00 | 1° Galleria

€ 30,00 | 2° Galleria € 26,00

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI

LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2022 ORE 16:00

Fondazione Aida presenta

BENTORNATO BABBO NATALE

IL MUSICAL

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00

Età consigliata: dai 3 anni | Durata: 55 minuti.

SABATO 31 DICEMBRE 2022 ORE 22:00

AD Management presenta

ANGELO PISANI

IO, LEI E IL CAPODANNO

BILANCIO DI FINE ANNO

INTERO: Platea Vip € 40,00 | Platea Poltronissima € 36,00 | 1° Galleria

€ 32,00 | 2° Galleria € 28,00

LUNEDÌ 2 GENNAIO 2023 ORE 21:00

F&P presenta

CLAUDIO BAGLIONI

DODICI NOTE | SOLO

INTERO: Platea € 100,00 |1° Galleria € 89,00 | 2° Galleria € 79,00 | 3°

Galleria € 69,00

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023 ORE 21:00

Balletto di Milano presenta

LO SCHIACCIANOCI

Balletto in due atti su musiche di P. I. ČajkovskIj, liberamente

ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann.

INTERO: Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria

€ 28,00 | 2° Galleria € 24,00

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI

SABATO 7 GENNAIO 2023 ORE 16:00

Fondazione Aida presenta

I MUFFINS

FIABE IN CONCERTO

…e il sogno realtà diverrà

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00

Età consigliata: dai 3 anni | Durata: 55 minuti.

PROSA

VENERDÌ 13 GENNAIO 2023 ORE 21:00

Pierfrancesco Pisani, Isabella Borettini per Infinito Teatro e Argot

Produzioni presentano

SABINA GUZZANTI

LE VERDI COLLINE DELL’AFRICA

con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi. Scritto e diretto da Sabina

Guzzanti.

INTERO: Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria

€ 28,00 | 2° Galleria € 24,00

SABATO 14 GENNAIO 2023 ORE 21:00

PAOLO MIGONE

DIARIO DI UN IMPERMEABILE

di e con Paolo Migone.

INTERO: Platea Vip € 30,00 | Platea Poltronissima € 26,00 | 1° Galleria

€ 22,00 | 2° Galleria € 20,00

VENERDÌ 20 GENNAIO 2023 ORE 21:00

UCCIO DE SANTIS

VI PRESENTO IL MIO MUDU’

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI

DOMENICA 22 GENNAIO 2023 ORE 16:00

Teatro del Buratto presenta

BECCO DI RAME

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00

Età consigliata: dai 3 anni | Durata: 55 minuti.

GIOVEDI’ 26 | VENERDI 27 GENNAIO 2023 ORE 21:00

TERESA MANNINO

IL GIAGUARO MI GUARDA STORTO

Regia di Teresa Mannino.

INTERO: Platea Vip € 42,00 | Platea Poltronissima € 40,00 | 1° Galleria

€ 36,00 | 2° Galleria € 32,00

SABATO 28 GENNAIO 2023 ORE 16:00

Nicola Canonico per GoodMood presenta

FEDERICO MOCCIA

ORGOGLIO BULLISMO AMORE

Una moderna educazione sentimentale

di e con Federico Moccia.

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00

FAMILY SHOW

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI

DOMENICA 29 GENNAIO 2023 ORE 15:30

MALEFICA E LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO

MUSICAL

Liberamente ispirato alla favola dei fratelli Grimm.

INTERO: Platea Vip € 34,00 | Platea Poltronissima € 30,00 | 1° Galleria

€ 26,00 | 2° Galleria € 22,00

UNDER 10: Platea Vip € 30,00 | Platea Poltronissima € 26,00 | 1°

Galleria € 22,00 | 2° Galleria € 19,00

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023 ORE 21:00

DODI BATTAGLIA

NELLE MIE CORDE – MUSICA & SORRISI

INTERO: Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria

€ 28,00 | 2° Galleria € 24,00

PROSA

SABATO 4 FEBBRAIO 2023 ORE 21:00

CineMax in collaborazione con PanArt Produzioni presentano

ORNELLA MUTI

IL PITTORE DI CADAVERI

di Mark Borkowsky

(titolo originale Painting corpse) Traduzione di Evelyn Iacobone.

Con Ornella Muti e Fabrizio Nevola, Roberto Negri, Francesco Sechi,

Barbara Marzoli, Cecilia Guzzardi e Roberto Fazioli. Regia Enrico

Lamanna.

INTERO: Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria

€ 28,00 | 2° Galleria € 24,00

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023 ORE 21:00

MIC presenta

VAN GOGH CAFE’

di Andrea Ortis

Scritto e diretto da Andrea Ortis.

Direzione musicale Antonio Capuano, scene Gabriele Moreschi, costumi

Marisa Vecchiarelli, assistente di regia Emma De Nola, assistente di

produzione Federica Zangari.

INTERO: Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria

€ 28,00 | 2° Galleria € 24,00

MATINÉE RISERVATA ALLE SCUOLE

SABATO 11 FEBBRAIO 2023 ORE 10:00

Platea € 13,00 | 1° e 2° Galleria € 10,00

Per info e prenotazioni: biglietteria@teatrodivarese.com

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI

FAMILY SHOW

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 ORE 16:00

SILVIA THE BUBBLE FAIRY

LE MILLE BOLLE MAGICHE

Un grande family show per tutta la famiglia

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00

Età consigliata: dai 4 anni

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023 ORE 21:00

ALESSANDRO SIANI

EXTRA LIBERTA’ LIVE TOUR

INTERO: Platea Vip € 60,00 | Platea Poltronissima € 55,00 | 1° Galleria

€ 50,00 | 2° Galleria € 44,00

PROSA

SABATO 18 FEBBRAIO 2023 ORE 21:00

GIANLUCA DI FEBO &

ANDREA SCANZI

E TI VENGO A CERCARE

Voli imprevedibili e ascese velocissime di Franco Battiato

Scritto e narrato da Andrea Scanzi.

Esecuzioni e interpretazioni musicali di Gianluca Di Febo.

INTERO: Platea Vip € 60,00 | Platea Poltronissima € 55,00 | 1° Galleria

€ 50,00 | 2° Galleria € 44,00

PROSA

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2023 ORE 21:00

Ginevra Media Production e Teatro Nazionale di Genova presentano

IL CACCIATORE DI NAZISTI

L’avventurosa vita di Simon Wiesenthal

Basato sugli scritti e sulle memorie di Simon Wiesenthal.

con Remo Girone

testo e regia di Giorgio Gallione, scene e costumi Guido Fiorato, luci

Aldo Mantovani, progetto artistico Giorgio Gallione e Gianluca

Ramazzotti.

INTERO: Platea Vip € 32,00 | Platea Poltronissima € 30,00 | 1° Galleria

€ 26,00 | 2° Galleria € 22,00

VENERDI’ 24 | SABATO 25 FEBBRAIO 2023 ORE 21:00

AD Management presenta

ANDREA PUCCI

C’È SEMPRE QUALCOSA CHE NON VA

INTERO: Platea Vip € 63,00 | Platea Poltronissima € 56,00 | 1° Galleria

€ 49,00 | 2° Galleria € 44,00

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 ORE 16:00

Fanta Teatro presenta

PETER PAN E WENDY

Lo spettacolo è ispirato ai romanzi Peter Pan nei Giardini di

Kensington e Peter Pan e Wendy di James Matthew Barrie.

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00

Età consigliata: dai 3 anni | Durata: 60 minuti.

SABATO 4 MARZO 2023 ORE 21:00

PAOLO CEVOLI

ANDAVO AI 100 ALL’ORA

di e con Paolo Cevoli.

INTERO: Platea Vip € 34,00 | Platea Poltronissima € 30,00 | 1° Galleria

€ 26,00 | 2° Galleria € 23,00

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI

DOMENICA 5 MARZO 2023 ORE 16:00

Fondazione Aida presenta

I MALEFICI

Musical per famiglie

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00

Età consigliata: dai 3 anni | Durata: 60 minuti circa

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023 ORE 21:00

Retropalco presenta

CASANOVA | OPERA POP

di Red Canzian

INTERO: Platea Vip € 55,00 | Platea Poltronissima € 50,00 | 1° Galleria

€ 39,00 | 2° Galleria € 36,00

VENERDÌ 10 MARZO 2023 ORE 21:00

Arte Brachetti presenta

ARTURO BRACHETTI

SOLO

INTERO: Platea Vip € 57,50 | Platea Poltronissima € 50,00 | 1° Galleria

€ 46,00 | 2° Galleria € 40,00

SABATO 11 MARZO 2023 ORE 21:00

MAX ANGIONI

MIRACOLATO

INTERO: Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria

€ 28,00 | 2° Galleria € 24,00

VENERDÌ 17 MARZO 2023 ORE 21:00

GIOVANNI CACIOPPO

CHE RIMANGA TRA DI NOI

INTERO: Platea Vip € 30,00 | Platea Poltronissima € 26,00 | 1° Galleria

€ 22,00 | 2° Galleria € 20,00

SABATO 18 MARZO 2023 ORE 21:00

VLAD DRACULA

INTERO: Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria

€ 28,00 | 2° Galleria € 24,00

PROSA

MERCOLEDI 22 MARZO 2023 ORE 21:00

Skyline Productions, RaRa Produzione e La Contrada presentano

CORRADO TEDESCHI E MARTINA COLOMBARI

MONTAGNE RUSSE

di Eric Assous

con Corrado Tedeschi e Martina Colombari.

Regia di Marco Rampoldi.

INTERO: Platea Vip € 30,00 | Platea Poltronissima € 28,00 | 1° Galleria

€ 25,00 | 2° Galleria € 21,00

VENERDI 24 | SABATO 25 MARZO 2023 ORE 21:00

AD Management presenta

ANDREA PUCCI

C’È SEMPRE QUALCOSA CHE NON VA

INTERO: Platea Vip € 63,00 | Platea Poltronissima € 56,00 | 1° Galleria

€ 49,00 | 2° Galleria € 44,00

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI

DOMENICA 26 MARZO 2023 ORE 16:00

Fondazione Aida presenta

IL GRUFFALO’

Musical per tutta la famiglia.

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00

Età consigliata: dai 3 anni. | Durata: 70 minuti.

VENERDÌ 31 MARZO 2023 ORE 21:00

JM Productions presenta

EUGENIO FINARDI

EUPHONIA TOUR

e con Raffaele Casarano e Mirko Signorile

INTERO: Platea Vip € 38,00 | Platea Poltronissima € 34,00 | 1° Galleria

€ 30,00 | 2° Galleria € 26,00

SABATO 1 APRILE 2023 ORE 21:00

Corvino Produzioni presenta

VITTORIO SGARBI

PASOLINI CARAVAGGIO

Musiche composte ed eseguite dal vivo da Valentino Corvino violino,

viola, oud, elettronica. Video scenografia Tommaso Arosio.

INTERO: Platea Vip € 38,00 | Platea Poltronissima € 34,00 | 1° Galleria

€ 30,00 | 2° Galleria € 26,00

VENERDÌ 14 APRILE 2023 ORE 21:00

GIUSEPPE GIACOBAZZI

IL PEDONE

INTERO: Platea Vip € 40,00 | Platea Poltronissima € 36,00 | 1° Galleria

€ 32,00 | 2° Galleria € 28,00

DOMENICA 16 APRILE 2022 ORE 17:00

ERIX LOGAN

INTERO: Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00| 1° Galleria €

28,00 | 2° Galleria € 21,00 RIDOTTO UNDER 12: Platea Vip € 32,00 |

Platea Poltronissima € 28,00| 1° Galleria € 24,00 | 2° Galleria € 18,00

PROSA

VENERDÌ 21 APRILE 2023 ORE 21:00

Pierfrancesco Pisani, Isabella Borettini per Infinito Teatro e Argot

Produzioni presentano

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

di Dario Fo e Franca Rame

con Chiara Francini e Alessandro Federico.

Regia di Alessandro Tedeschi.

INTERO: Platea Vip € 32,00 | Platea Poltronissima € 30,00 | 1° Galleria

€ 26,00 | 2° Galleria € 22,00

SABATO 22 APRILE 2023 ORE 21:00

MAURIZIO BATTISTA

AI MIEI TEMPI NON ERA COSÌ

INTERO: Platea Vip € 43,00 | Platea Poltronissima € 40,00 | 1° Galleria

€ 36,00 | 2° Galleria € 32,00

TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI

DOMENICA 23 APRILE 2023 ORE 16:00

FantaTeatro presenta

LA SPADA NELLA ROCCIA

IL MUSICAL ROCK

INTERO: Platea: € 20,00 | 1° e 2° Galleria € 15,00

Età consigliata: dai 4 anni. | Durata: 60 minuti

VENERDÌ 28 APRILE 2023 ORE 21:00

RetroPalco presenta

GIOELE DIX

LA CORSA DIETRO IL VENTO

Dino Buzzati o l’incanto del mondo

Drammaturgia e regia Gioele Dix. Con Valentina Cardinali.

INTERO: Platea Vip € 34,00 | Platea Poltronissima € 30,00 | 1° Galleria

€ 26,00 | 2° Galleria € 23,00

VENERDÌ 5 MAGGIO 2023 ORE 21:00

Corvino Produzioni presenta

FEDERICO PALMAROLI

#LEPIUBELLEFRASIDIOSHO

Uno spettacolo (dal vivo) di e con Federico Palmaroli

e con il FURANO SAXOPHONE QUARTET: Antonio Bruno sax soprano, Matteo

Quitadamo sax alto, Alberto Napolitano sax tenore, Marco Destino sax

baritono.

INTERO: Platea Vip € 30,00 | Platea Poltronissima € 26,00 | 1° Galleria

€ 22,00 | 2° Galleria € 20,00

VENERDI 26 | SABATO 27 MAGGIO 2023 ORE 21.00

Peeparrow presenta

BILLY ELLIOT

MUSICAL

INTERO: Platea Vip € 53,00 | Platea Poltronissima € 48,00 | 1° Galleria

€ 42,00 | 2° Galleria € 38,00

IL CONCERTO DI GIOVANNI ALLEVI INIZIALMENTE PROGRAMMATO L’11-12-2022 E’

POSTICIPATO AL 3-12-2023