Serata di prevenzione e visite senologiche gratuite a Porto Ceresio

Il Comune di Porto Ceresio, in collaborazione con Andos, Caos, Gist e diversi medici del territorio, propone una serata con tema la prevenzione per la cura ai tumori al seno, in quanto nella provincia di Varese si ammalano più di 900 donne all’anno.

La serata, programmata per giovedì 6 ottobre, sarà un viaggio attraverso temi sanitari che si integrano nel quotidiano grazie alla diretta partecipazione della comunità: un patto sociale di collaborazione e confronto continuo, frutto di riflessioni, idee, consigli, azioni, incentivi e spunti di inspirazione.

«Parliamo di salute – spiegano gli organizzatori – nel suo significato più innovativo, intenso , profondo e soprattutto concreto».

In seguito ci sarà la seconda tranche di visite senologiche gratuite presso le sale comunali, previste per sabato 29 e domenica 30 ottobre.

Prima del convegno verrà offerto un aperitivo con musica di sottofondo dal vivo.

Modera la serata: Debora Banfi – Giornalista

Interverranno:

Marco Prestifilippo – Sindaco di Porto Ceresio

Monia Casale – Assessore ai Servizi Sociali di Porto Ceresio

Emanuele Monti – Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia

Giuseppe Catanoso – Direttore Generale ATS Insubria

Relatori:

Rita Patrizia Tomasin – Direttore S.C. Direzione assistenziale e delle professioni sanitarie e sociali ASST dei Sette Laghi

Giovanna Scienza – Medico di Medicina Generale – Fondazione Felicita Morandi

Aurelio Filippini – Presidente OPI Varese

Loredana Pau- Vice Presidente Europa Donna Italia

Francesca Rovera – Responsabile SSD Breast Unit ASST dei Sette Laghi

Maria Grazia Tibiletti – Genista ASST dei Sette Laghi

Valentina Borghesi – Psiconcologa ASST dei Sette Laghi

Adele Patrini – Presidente Associazione C.A.O.S. e delegata FAVO Lombardia

Barbara Tamagni – Presidente Associazione G.I.S.T.

Renata Maggiolini – Presidente ANDOS Varese