Una settimana di chiusure sulla A8 Milano-Varese e sulla diramazione Gallarate-Gattico: ecco dove

La società Autostrade comunica che la prossima settimana sono in programma sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 diramazione Gallarate-Gattico una serie di chiusure per consentire lavori di ordinaria manutenzione. Ecco il piano delle chiusure:

Dalle 21 di lunedì 10 ottobre alle 6 di martedì 11 ottobre

Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate Gattico e Solbiate Arno, in entrambe le direzioni, verso Varese e Milano.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Varese: dopo la deviazione obbligatoria sulla Diramazione Gallarate-Gattico, si potrà uscire alla stazione di Besnate, al km 4+000, percorrere la SP26 verso Varese con rientro, sulla A8, allo svincolo di Solbiate Arno, per proseguire in direzione di Varese. in ulteriore alternativa, si potrà uscire alla stazione di Gallarate al km 29+900 della A8, immettersi sulla SP341 e rientrare sulla stessa A8 allo svincolo di Solbiate Arno;

-verso Milano: seguire il percorso inverso, con rientro sulla A8 a Gallarate.

Dalle 21 di martedì 11 ottobre alle 6 di mercoledì 12 ottobre

Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Gazzada e Solbiate Arno, verso Milano.

Sarà chiusa anche l’area di servizio “Brughiera ovest“, situata all’interno del suddetto tratto, con orario 20:00-6:00.

In alternativa: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gazzada, immettersi sulla SP57 e sulla SP341 e rientrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno.

Dalle 21 di mercoledì 12 ottobre alle 6 di giovedì 13 ottobre

Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Gazzada, verso Varese. Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Varese e Milano.

Sarà chiusa anche l’area di servizio “Brughiera est“, situata all’interno del suddetto tratto, con orario 20:00-6:00.

In alternativa, si consiglia:

-per chiusura tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, percorrere la SP341 e la SP57 ed eventualmente rientrare sulla A8 allo svincolo di Gazzada Buguggiate, per procedere verso Varese;

-per chiusura entrata Solbiate Arno verso Milano: Cavaria.

Dalle 21 di giovedì 13 ottobre alle 6 di venerdì 14 ottobre

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Pertanto, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese e si potrà uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700, percorrere la SP26 e la SP49 fino alla stazione di Besnate, sulla Diramazione Gallarate-Gattico; in ulteriore alternativa, uscire sulla A8 alla stazione di Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

-Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di allacciamento sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione della A26 Genova Vo tri-Gravellona Toce.

In alternativa: si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Solbiate Arno al km 35+700, percorrere la SP26 e la SP49, per poi entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico allo svincolo di Besnate e proseguire in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Dalle 21 di venerdì 14 ottobre lle 6 di sabato 15 ottobre

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 e in direzione della A26.

In alternativa, si consiglia:

-per chiusura tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, proseguire sulla SP49, poi SP26 e sulla SS33 del Sempione ed entrare sulla A8 alla stazione di Gallarate;-

-per chiusura entrata Besnate verso la A26: percorrere la SS33 del Sempione ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.